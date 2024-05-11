Kuzey Ormanları'nda tahribata neden olan maden şirketi üretimini artıracak
İstanbul’un son yeşil alanında kalker ocağı ve kırma eleme tesisi işleten şirkete kullandığı bölge yetmedi. Kapasite artırımı için bakanlığa başvuru yaptı.
İstanbul’un hava ve su kaynağı olan Kuzey Ormanlarında AKP iktidarının mega projeleriyle birlikte büyük tahribat yaratıldı. Bunun yanında temiz enerji adı altında rüzgâr enerji santralı (RES) çalışmalarının devam ettiği ormanda, madencilik çalışmaları da sürüyor. Her geçen gün yeni bir tahribata onay verilirken bölgede yıllardır doğa katliamına sebep olan şirketler ise çalışmaları büyütüyor.
1990’lı yılların başında 160.14 hektar yani 225 futbol sahası büyüklüğündeki alan için ilk iznini alan İSTMAD Maden İşletmeleri, yıllar içerisinde üretimi genişletti. Şirket 2010’lara gelindiğinde alanı rödovans yoluyla Boğaziçi Beton’a tahsis etti. Şu ana kadar kalker ocağı ve kırma eleme tesisinde birkaç kez kapasite artışı alan şirket, yeniden üretimi artırmak için girişimde bulundu.
ONAY BEKLİYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuran şirketin projesi için 13 Haziran’da halkın katılımı toplantısı yapılacağı öğrenildi. Yurttaşın görüşünün alındığı toplantının ardından projeye ilişkin süreç devam edecek.
Eğer projeye onay verilirse şirket, 1 milyon 296 ton olarak ve sonrasında 4 milyon tona çıkardığı kalker üretimini 5 milyon 544 bin tona yükseltecek. Ayrıca alanda bulunan kırma eleme tesisinin kapasitesi de 1 milyon 536 tondan 5 milyon 378 tona çıkarılacak. Şirket bu projesi için 7 milyon 900 bin TL harcayacak.
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