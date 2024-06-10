Kuzey Ormanları’nda yıkım ısrarı sürüyor

İstanbul’un temiz hava ve su kaynağı olan Kuzey Ormanları’nda AKP iktidarının mega projelerle birlikte yarattığı tahribat bitmiyor.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 10.06.2024 - 04:00
Kuzey Ormanları’nda yıkım ısrarı sürüyor
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Cumhuriyet, Pluto Enerji Yatırım Anonim Şirketi’nin Çatalca mevkisindeki 691 hektarlık yani 973 futbol sahası büyüklüğündeki alanda gerçekleştirmek istediği madencilik faaliyetlerini gündeme getirmişti.

Şirket, 9 milyon 200 bin TL harcayacağı projeyle birlikte alandan 4. grup maden olarak belirlenen sodyum, potasyum, lityum, iyot, bor tuzları gibi hammadde çıkaracaktı. Projeye ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı, “Sakınca bulunmamaktadır” derken Devlet Su İşleri ise içme suyu temin edilen alanların koruma bölgesinde yer aldığının altını çizmişti. İBB ve Çatalca Belediyesi gibi kurumların da olumsuz görüş verdiği proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından iptal edildi.

Şirket 40 yıllık işletme ruhsatının olduğu bölge için yeniden maden başvurusu yaptı. Bu başvuruyla birlikte 777.38 hektarlık ruhsat sahası bulunan şirket, bunun 13.15 hektarın çalışma yürütmek istiyor.


Cumhuriyet haberleri Çatalca haberleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği haberleri

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