Kuzeydeki kıyıma protesto

Yayınlanma: 07.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.06.2024 - 04:00

İstanbul’un temiz hava ve su kaynağı olan Kuzey Ormanları’nda kalker ocağı işleten İSTMAD Maden İşletmeleri’nin üretim kapasitesini artırmasına ilişkin halkın katılımı toplantısı dün Ayazağa Spor Kulübü’nde yapıldı. İSTMAD’ın kalker ocağı ve kırma eleme tesisinde yapmak istediği üretim kapasitesi artışını Cumhuriyet geçen ay gündeme getirmişti.

Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi ve Kuzey Ormanları Savunması’yla birlikte yaşam savunucuları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ve şirket yetkililerinin katıldığı toplantıyı terk etti. Ancak kulüp üyeleri olduğu iddia edilen yurttaşların içeride kalması sonucu toplantı yapıldı. Kulüp önündeki basın açıklamasında, “Halk nefes alacak alan bulamazken Sarıyer Belediyesi ve benzeri kurumlar nerede?” ifadelerini kullanıldı.

‘HEPİMİZİN GÖREVİ’



Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi Kuzey Ormanları Savunması ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Belgrad Ormanı’ndaki betonlaştırmaya ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Buranın hem anayasa hem Milli Parklar Kanunu kapsamında olması ve muhafaza ormanı statüsünde yer alması sebebiyle korunması gerekir ama gerçekler öyle değil. Belgrad Ormanı’nı korumak hepimizin görevidir” dendi.

