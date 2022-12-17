KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonuçları nerede öğrenilir? 2022-2023 KYK bursları ne kadar?

17 Aralık 2022 Cumartesi, 10:27

2022-2023 KYK burs başvuru sonuçları öğrenciler tarafından bekleniyordu. Beklenen açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK BURS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bakan Kasapoğlu, "Burs ve kredi sistemimiz, dünyanın en büyük ve en kapsayıcı sistemi. Sonuçlar e- Devlet üzerinden erişime açıldı. 20 Aralık gece saat 23:59’a kadar e- Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylayabilirsiniz" açıklamasında bulundu.



2022-2023 KYK BURSLARI NE KADAR?



Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Aralık’taki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada burs ve kredi miktarlarını açıklamıştı. Erdoğan, şunları söylemişti:

Bugünkü son müjdemizi de üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi burs miktarını hatırlayın, biz göreve geldiğimizde ne veriyorlardı? 45 liracık. Verdikleri buydu. Bu yıl itibarıyla lisansta 850 lira idi, şimdi bunu 850 liradan 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisansta 1700 liraya, doktorada 2 bin 550 liraya yükseltmiştik. Ayrıca geçtiğimiz temmuz ayında daha önce kredi almış öğrencilerimizin geri ödemelerindeki TEFE, TÜFE oranlı güncellemelerin tamamını silerek sadece ana para ödemesini sağlayan bir düzenlemeye gittik. Böylece 3,3 milyon öğrencimizi 27 milyar liralık bir maddi yükten kurtardık. Bununla kalmadık.