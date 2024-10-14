Yayınlanma: 14.10.2024 - 13:42

Güncelleme: 14.10.2024 - 13:42

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuruları tamamlandı. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK bursu ne kadar?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları yine ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı.

Buna göre, 2024-2025 KYK burs başvuru sonuçlarının kasım ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

Konuyla ilgili GSB tarafından resmi bir açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

Öğrenciler başvuru sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.

Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.

KYK BURSU NE KADAR OLDU?

2024 yılı kredi ve burs rakamları lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin lira olarak uygulanıyor.

Ancak 2024-2025 KYK burs ücretlerinin ne kadar olacağı henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detayları haberturk.com. tr üzerinden öğrenebilirsiniz.