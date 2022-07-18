KYK faizleri silinecek mi? KYK borcu nasıl hesaplanır? KYK geri ödemesi ne zaman başlar?

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:21

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) göre hesaplanan KYK borçlarındaki fahiş artışlar, sosyal medyada gündem oldu. Muhalefetin de tepkisiyle Türkiye gündemine oturan KYK borçları için milyonlarca genç, faizlerin silinmesini bekliyor. Peki, KYK borçlarından faiz silinecek mi? KYK geri ödemesi ne zaman? KYK borcu nasıl hesaplanır? İşte tüm merak edilenler...

KYK KREDİ BORCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Borç ve taksitlerinizi Kurumun www.kyk.gov.tr internet adresindeki "Öğrenim / Katkı Kredisi Geri Borç Sorgulama "nden sorgulamak veya 444 1961 nolu çağrı merkezinden Kredi Dairesi Başkanlığı Bilgilendirme Servisini aramak suretiyle öğrenebilirsiniz.

KYK KREDİ GERİ ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrenciler, kredi alma aşamasında düzenledikleri "Burs/Kredi Taahhütnamesi"nde borçlarını tebligat beklemeksizin normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak kredi aldıkları süre kadar aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedir.

KYK KREDİ BORCUNA NE ZAMAN FAİZ İŞLER?

Öğrencilerin, aldıkları krediyi mezun olduktan sonra iki yıl içinde ödemesi gerekiyor. Ödenmezse, aldıkları kredi miktarı önce ÜFE oranında artırılıyor. İki yıldan sonra ödenmeyen borçlara ayrıca aylık yüzde 1.4 oranında gecikme zammı uygulanıyor.

KYK BURS GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

Taksitle ödeme durumunda yapılandırılmış borçlara 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelere 1,09 oranında, 9 taksitte 18 aylık ödemelerde 1,135 oranında, 12 taksitte 24 aylık ödemelerde 1,18 oranında, 18 taksitte 36 aylık ödemede de 1,27 oranında katsayılar uygulanarak tahsilat gerçekleştirilecek.

KYK KREDİ FAİZİ VAR MI?

KYK tarafından sağlanan kredilere faiz uygulanmaktadır. Faiz oranı ise Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne göre belirlenmektedir. Kredi alan öğrenciden alınacak toplam faiz kredi miktarının üç katını geçmez.

ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇ ERTELEME NASIL OLUR?

Borç erteleme talebinde bulunmak isteyen öğrenciler, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden TC Kimlik Numarası ve e-devlet şifresi ile başvuru yapabileceklerdir. Ayrıca başvuru sonuçları da e-devlet kapısı üzerinden öğrenilebilecektir.

KYK BORÇLARININ FAİZİ SİLİNECEK Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK borçlarına dair son gelişmeleri şu sözlerle aktardı:

''Çalışmalarımız hazır. İlk kabine toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanı'mız etraflıca bu konuyu gençlerimizle ve kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye'nin kredi uygulaması, burs uygulaması ve yurt alt yapısı, dünyanın en güçlüsü. En geniş kredi ve burs alt yapısı ülkemizde.''

Kasapoğlu'nun yaptığı açıklama sonrasında gözler, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısına çevrildi. Milyonlarca genç, alınan kabine kararlarını toplantı sonrasında canlı yayında açıklayacak olan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını bekliyor.