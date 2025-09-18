KYK Kız Yurdu'nda skandal: Bakanlık soruşturma başlattı

İstanbul’daki KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’nda yaz dönemi tadilatında görevli işçilerin odalara izinsiz girerek eşyaları karıştırdığı ve bazılarını çaldığı iddia edildi.

Öğrenciler, kapıların kilitsiz olması ve uygunsuz materyallerin bırakılması nedeniyle kendilerini güvende hissetmediklerini belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı şikayetler sonrası soruşturma başlattığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’na ilişkin bazı görüntü ve iddialar Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır.

Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir."