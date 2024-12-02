KYK kredilerine enflasyon farkı iddiası yalanlandı

Yayınlanma: 02.12.2024 - 09:54

Güncelleme: 02.12.2024 - 09:54

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), KYK öğrenim kredisi ödemelerine enflasyon farkı ekleniyor iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM, kredilerin geri ödemelerinin yalnızca alınan miktar üzerinden, enflasyon farkı veya faiz eklenmeden yapıldığını bildirdi.

DMM'nin açıklamasında, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlar ve burs destekleriyle ilgili son günlerde ortaya atılan iddiaların manipülasyon amaçlı olduğu ifade edildi.

Bunun yanı sıra bu yıl yaklaşık 20 milyar lira öğrenim kredisi ve 15 milyar lira burs ödemesi yapıldığı, KYK öğrenim kredisi geri ödemelerinde ise enflasyon farkı veya faiz uygulamasının söz konusu olmadığı belirtildi.