KYK yurdunda kadınlara pijama yasağı: 'Ahlaki değil'

13 Ekim 2021 Çarşamba, 17:37

Yurt ve ev kiralarındaki pahalılık nedeniyle ‘Barınamıyoruz’ diyen eylemleri sürerken İzmir Cihannüme KYK yurdunda kadınlara yönelik bir yasak geldi.

'Ahlaki' olmadığı öne sürülerek kadın öğrencilerin oda dışında pijama giymesi yasaklandı.

"EŞİT VE GÜVENLİ YURTLAR İSTİYORUZ"

Yurt yönetiminin kararı, sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Kampüs Cadıları, Twitter hesabından "Yaşam alanlarımızda, yurtlarda bize dayatılan ahlakçılığı ve ayrımcılığı kabul etmiyoruz! Nerede ne giyeceğimize karışamazsınız. Eşit ve güvenli yurtlar istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yönetmelikte söz konusu madde şu şekilde yer alıyor;

"30. Yurdun içinde ve dışında genel ahlâk kurallarına aykırı harekette bulunmayınız. Her ne sebeple olursa olsun, idareci ve görevlilerin görevlerini yapmalarına engel olmayınız..."