KYK yurdunda kadınlara pijama yasağı: 'Ahlaki değil'
İzmir Cihannüma KYK Yurdu'nda kadın öğrencilerin pijama giymesi ahlaki olmadığı gerekçesiyle yasaklandı.
Yurt ve ev kiralarındaki pahalılık nedeniyle ‘Barınamıyoruz’ diyen eylemleri sürerken İzmir Cihannüme KYK yurdunda kadınlara yönelik bir yasak geldi.
'Ahlaki' olmadığı öne sürülerek kadın öğrencilerin oda dışında pijama giymesi yasaklandı.
"EŞİT VE GÜVENLİ YURTLAR İSTİYORUZ"
Yurt yönetiminin kararı, sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Kampüs Cadıları, Twitter hesabından "Yaşam alanlarımızda, yurtlarda bize dayatılan ahlakçılığı ve ayrımcılığı kabul etmiyoruz! Nerede ne giyeceğimize karışamazsınız. Eşit ve güvenli yurtlar istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Yönetmelikte söz konusu madde şu şekilde yer alıyor;
"30. Yurdun içinde ve dışında genel ahlâk kurallarına aykırı harekette bulunmayınız. Her ne sebeple olursa olsun, idareci ve görevlilerin görevlerini yapmalarına engel olmayınız..."
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'den 'ölüm listesi' iddiası
- DSÖ’den kritik açıklama
- Kapalıçarşı esnafından yurttaşlara çağrı
- Akaryakıta 3 TL zam gelebilir
- Alman devinden Türkiye'yi etkileyecek satış
- Erdoğan'a şok: 5 ayda 14 puan
- AKP'nin tepki gösterdiği anketle ilgili konuştu
- AKP'li karikatüristten tepki çeken çizim
- Türk ekonomisini bekleyen büyük tehdit!
- Tartışma yaratan ilana açıklama geldi