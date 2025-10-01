Cumhuriyet Gazetesi Logo
KYK yurdunda ölüm: 'Soğuk suyla duş almak zorunda kalmasının ardından kalp krizi geçirdi'

KYK yurdunda ölüm: 'Soğuk suyla duş almak zorunda kalmasının ardından kalp krizi geçirdi'

1.10.2025 13:24:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
KYK yurdunda ölüm: 'Soğuk suyla duş almak zorunda kalmasının ardından kalp krizi geçirdi'

Eğitim-İş Sendikası Osmaniye Şube Başkanı Yücel, kaldığı KYK yurdunda yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Kasım Bulgan'ın ölümü için "27 Eylül sabahı yurtta sıcak su olmadığı için soğuk suyla duş almak zorunda kalmış, ardından fenalaşarak kalp krizi geçirmiştir" dedi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde öğrenim gören Kasım Bulgan, kaldığı Cebelibereket KYK yurdunda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 

Eğitim-İş Sendikası Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel, Bulgan'ın kaldığı yurtta sıcak su olmaması nedeniyle soğuk suyla duş almasının ardından kalp krizi geçirdiğini belirtti. 

Image

ÖĞRENCİLERİN YAŞAM HAKKI TEHDİT ALTINDA

Osmaniye Cebelibereket KYK Erkek Öğrenci Yurdu önünde açıklama yapan Yücel, "Korkut Ata Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Kasım Bulgan, 27 Eylül sabahı yurtta sıcak su olmadığı için soğuk suyla duş almak zorunda kalmış, ardından fenalaşarak kalp krizi geçirmiştir. Kendisi gibi hemşirelik öğrencisi olan oda arkadaşlarının kalp masajlarına rağmen kurtarılamamış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiştir" dedi.

Yücel, "ambulans ekibinin yolda öğrencilerden yardım istediğini, bunun da acil sağlık hizmetlerinin yetersizliğini acı biçimde ortaya koyduğunu" söyledi. Yücel, öğrencilerin 29 Eylül gecesi yurt bahçesinde protesto eylemi yaptığını hatırlatarak, yurttaki sorunların yıllardır süregeldiğini dile getirdi. Yücel, “Asansörlerin çalışmaması, hijyen sorunları, internet kesintileri, güvenlik kamerası eksiklikleri ve çöplerin koridorlarda birikmesi öğrencilerin yaşam hakkını tehdit etmektedir” ifadelerini kullandı. 

ÇİN'DEN KLİMA BEKLENİYORMUŞ!

Yurtta çekilen görüntülerde kanalizasyon taşkınlarının ve pis suların odalara aktığının görüldüğünü aktaran Yücel, devletin ve yurt yönetiminin temizlik ile bakım yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi.

Yücel, yurt müdürü ile yaptıkları görüşmede, merkezi sistemli klimaların deneme aşamasında arızalandığını ve Çin’den yenilerinin sipariş edildiğini öğrendiklerini belirtti. Sıcak su sisteminde de ciddi arızalar bulunduğunu dile getiren Yücel, yetkililer sorumluluklarını yerine getirene kadar yurttaki konuları gündemde tutacaklarını ifade etti.

İlgili Konular: #osmaniye #KYK yurtları

İlgili Haberler

İç çamaşırlarına kalpler çizildi, odalara prezervatif bırakıldı... Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Yurdu'ndaki skandalda yeni gelişme: İki yurt müdürü ve bir müdür yardımcısı görevden alındı!
İç çamaşırlarına kalpler çizildi, odalara prezervatif bırakıldı... Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Yurdu'ndaki skandalda yeni gelişme: İki yurt müdürü ve bir müdür yardımcısı görevden alındı! İstanbul Cevizlibağ KYK Atatürk Kız Yurdu’na yaz tatili sonrası dönen 7 bin öğrenci, odalarında bıraktıkları eşyaların çalındığını ve karıştırıldığını gördü. İddialara göre tadilat sürecinde yurtta kalan işçiler, öğrencilerin eşyalarını yağmaladı, iç çamaşırlarına kalpler çizdi ve odalara prezervatif bıraktı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken; iki yurt müdürü ve bir müdür yardımcısı görevden alındı.
Gölbaşı KYK Yurdu'nda kalan öğrencilerden eylem: ‘Öğrenci arkadaşlarımızın barınma hakkı bir ayrıcalık değil, temel bir haktır’
Gölbaşı KYK Yurdu'nda kalan öğrencilerden eylem: ‘Öğrenci arkadaşlarımızın barınma hakkı bir ayrıcalık değil, temel bir haktır’ Gölbaşı KYK Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerinin eylemine destek veren CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Deniz Bozkurt, ''Öğrenci arkadaşlarımızın barınma hakkı bir ayrıcalık değil, temel bir haktır. Bu sorunlar geçici çözümlerle değil, kalıcı ve planlı adımlarla çözülmelidir'' dedi.
GSB KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? GSB KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
GSB KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? GSB KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurularının ne zaman başlayacağı, öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, GSB KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? GSB KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?