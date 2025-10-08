KYK yurdunda su krizi: 'TOMA'yı getirin banyo yapalım'

Trakya Üniversitesi’nin 2 bini aşkın öğrencinin kaldığı en kalabalık KYK yurdunda öğrenciler günlerdir sıcak su verilmemesini protesto ediyor.

Gençler, “Duş alamıyoruz, sesimizi kimse duymuyor” diyerek duruma tepki gösterdi.

Edirne Sultan Çelebi Mehmet KYK Yurdu'nda öğrenciler, yurtlarına 1 ay su vermeyip karşılarına polis yığanlara anladıkları dilden seslendi:



📢 "TOMA'yı getirin banyo yapalım!" pic.twitter.com/bswl8JaTay — TİP'li Öğrenciler (@tipliogrencilr) October 7, 2025

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, öğrencilerin protestosu polis engeli ile karşılaştı.

Öğrenciler, "TOMA'yı getirin banyo yapalım!" sloganı attı.

Geçtiğimiz günlerde de farklı şehirlerdeki KYK yurtlarında sıcak su yokluğu, kesintisiz ısınma sağlanamaması, elektrik kesintileri, temizlik ve hijyen yetersizlikleri gibi sorunlar öğrenciler tarafından kamuoyuna taşınmıştı.