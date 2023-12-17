KYK yurdunda yine asansör düştü!
İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Gazi Ayşe Kız KYK Yurdu'nda içinde 1 öğrencinin olduğu asansör 5. kattan 2. kata düştü. 30 dakika mahsur kalan öğrencinin kurtarılması için itfaiyenin aranmasına müsaade edilmediği iddia edildi.
Aydın’da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş‘ın asansör faciasında hayatını kaybetmesinin ardından öğrenciler, ülke genelinde KYK yurtlarında önlem alınması için sokağa indi.
İzmir’in Buca ilçesinde de Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Gazi Ayşe Kız Yurdu’nda içinde 1 öğrencinin olduğu asansör 5’inci kattan 2’nci kata düştü.
Barınamıyoruz Hareketi’nin X’ten yapmış olduğu paylaşımda, “45 dk mahsur kalan arkadaşımız için itfaiyenin aranmasına müsaade edilmedi” denildi. Paylaşılan video öğrencilerin kendi çabalarıyla asansör kapısını açmaya çalıştığı görüldü.
Barınamıyoruz Hareketi’nin yapmış olduğu paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
“İzmir’de yine asansör düştü!
Gazi Ayşe Kız KYK Yurdu’nda içinde 1 arkadaşımızın bulunduğu asansör 5.kattan 2.kata düştü. 45 dk mahsur kalan arkadaşımız için itfaiyenin aranmasına müsaade edilmedi.
Defalarca söyledik, hala yurtlarda asansörler düşüyor. Yalan söylemeyin, önlem alın!”
İzmir'de yine asansör düştü!— Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) December 16, 2023
Gazi Ayşe Kız KYK Yurdu'nda içinde 1 arkadaşımızın bulunduğu asansör 5.kattan 2.kata düştü. 45 dk mahsur kalan arkadaşımız için itfaiyenin aranmasına müsaade edilmedi.
Defalarca söyledik, hala yurtlarda asansörler düşüyor. Yalan söylemeyin, önlem… pic.twitter.com/2ZkxFdnBpg
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