KYK yurdunda bir skandal daha... Öğrenciler asansörde mahsur kaldı!
Zeren Ertaş'ın KYK yurdu asansöründe sıkışarak hayatını kaybetmesinin yankıları sürerken, Kastamonu'da da faciadan dönüldü. Baharzade Feride Hanım Kız KYK yurdunda öğrencilerin asansörde mahsur kaldığı ve asansörün 2 kat aşağı kaydığı aktarıldı.
Aydın’da bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansöre sıkışan Zeren Ertaş'ın (22) hayatını kaybetmesine yönelik tepkiler de, KYK yurtlarındaki skandallar da devam ediyor.
Sivas'taki KYK Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'nde dün gece bir öğrencinin mahsur kalmasının ardından, benzer bir haber de Kastamonu'dan geldi.
"ARTIK YETER"
Barınamıyoruz Hareketi, Baharzade Feride Hanım Kız KYK yurdunda öğrencilerin asansörde mahsur kaldığını aktardı.
Asansörün iki kat aşağıya kaydığı da belirtilerek, "Birkaç kişinin daha mı ölmesi gerekiyor bir şeylerin olması için. Biz yaşamak istiyoruz. Yurtları denetleyin. Can güvenliğini sağlayın. ARTIK YETER. Bir kişi daha ölmesin!" çağrısı yapıldı.
NE OLMUŞTU?
Aydın'ın Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı'ndaki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 2 gün önce yaşanan faciada; Zeren Ertaş (22) asansörde sıkışarak hayatını kaybetmişti.
Daha önce de öğrencilerin kaldığı ortaya çıkan asansörün bakımının yapılmadığı iddia edilmiş ve Ertaş'ın 'ihmal' nedeniyle ölmesi ülkenin dört bir yanındaki KYK’lerde binlerce öğrenci tarafından protesto edilmişti.
Olayla ilgili, yurdun asansörlerinin bakımını üstlenen firmanın sahibi Mustafa Büyükyapıcı (42), tutuklanmıştı.
Sivas'ta, KYK Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'nde 10 bin kişilik kız öğrenci yurdunda da dün gece arızalanan asansörde mahsur kalan bir öğrenci, yurt görevlileri ve arkadaşları tarafından kurtarılmıştı. Olay sonrası bahçeye inen binlerce öğrenci, asansörün arızalanmasını protesto edip slogan atmıştı.
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