KYK yurdundaki usulsüz arama yargıya taşınmıştı: Mahkeme kınama cezasını iptal etti

Yayınlanma: 03.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 03.02.2024 - 03:00

Yalova Üniversitesi öğrencisi M.A., geçen yıl Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne (KYK) bağlı Dilşad Hatun Kız Yurdu’nda yurda giriş yaptığı sırada, iddiaya göre yurdun özel güvenlik birimi hukuka aykırı bir biçimde üstünü aramak istemiş, M.A. ise buna itiraz etmişti.



Olay yerine Jandarma ekiplerinin gelmesinin ardından M.A. üstü aranarak yurda giriş yaptı. Söz konusu olayın ardından yurt yönetimi M.A.’ya “güvenlik görevlisinin bavul kontrolüne izin vermeyerek yurt kurallarına uymadığı” iddiasıyla “kınama cezası” verdi. Durumun yargıya taşınmasının ardından Bursa 3. İdare Mahkemesi, verilen kınama cezasını iptal etti.

‘KARAR EMSAL NİTELİĞİNDE’

Söz konusu kararda M.A.’nın özel güvenlik görevlisinin yasaya aykırı şekildeki üst arama isteğine itiraz ettiği ve itiraz üzerine çağrılan genel kolluğun arama faaliyetini de engellemediği vurgu yapıldı. Kararda, “Bavul ve benzeri özel eşyalarının aranması için, yurt idaresinin gerekli işlemleri yapmasına engel olduğundan söz edilemeyeceği, dolayısıyla davacıya isnat edilen fiilin Yurt Hizmetleri Yönetmeliğinin disiplinsizlik tanımıyla örtüşmediği ve disiplin hukukunda yer alan tipiklik şartının gerçekleşmediği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır” ifadeleri yer aldı.

Söz konusu kararın emsal niteliğinde olduğunu ifade eden Avukat Abdulsamet Yavuz, “Özel güvenlik kanunu ve yönetmeliğine göre, kişinin valizi ve eşyaları sadece X-ray cihazından geçirilebilir veya dedektör ile aranabilir. Bunun dışında valizin veya eşyanın açtırılması, eşyalara bakılması veya eşyalara dokunmak suretiyle yapılan aramalar açıkça kanuna ve yönetmeliğe aykırıdır. Özel hayatın gizliliği ilkesinin açıkça ihlalidir. Dolaylısıyla Özel güvenlik görevlerinin böyle bir yetkisi yoktur” dedi.