KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?
Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte özellikle şehir dışarısında üniversite kazanan öğrenciler KYK başvuru tarihini ve şartlarını merak ediyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?
KYK yurt başvuruları için GSB'den gelecek resmi açıklama bekleniyor. KYK yurt başvurusu yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet üzerinden alınacak. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?
KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden yurt başvuruları alınmaya başlayacak. Geçtiğimiz sene tercih sonuçları 19 Ağustos 2023 tarihinde duyurulmuştu. Yurt başvuruları ise geçtiğimiz yıl 29 Ağustos - 2 Eylül arasına alındı.
KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
2024-2025 yılı için KYK yurt ücretleri henüz paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.
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