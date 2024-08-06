KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

Yayınlanma: 06.08.2024 - 12:25

Güncelleme: 06.08.2024 - 12:25

KYK yurt başvuruları için GSB'den gelecek resmi açıklama bekleniyor. KYK yurt başvurusu yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet üzerinden alınacak. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden yurt başvuruları alınmaya başlayacak. Geçtiğimiz sene tercih sonuçları 19 Ağustos 2023 tarihinde duyurulmuştu. Yurt başvuruları ise geçtiğimiz yıl 29 Ağustos - 2 Eylül arasına alındı.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024-2025 yılı için KYK yurt ücretleri henüz paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.