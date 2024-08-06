Yaşlı ve engelli aylığı yattı mı? Yaşlı ve engelli ayağı ne zaman yatacak?

Ağustos ayı içinde yaşlı ve engelli aylığı ödemelerin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, Yaşlı ve engelli aylığı yattı mı? Yaşlı ve engelli ayağı ne zaman yatacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2024 - 10:39
Yaşlı ve engelli aylığı yattı mı? Yaşlı ve engelli ayağı ne zaman yatacak?
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Ağustos ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin yapılacağı tarih, ödeme almaya hak kazanan ihtiyaç sahibi yurttaşların araştırma konusu oldu. Peki, Yaşlı ve engelli aylığı yattı mı? Yaşlı ve engelli ayağı ne zaman yatacak?

AĞUSTOS AYI YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ağustos ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Ağustos ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri 6 Ağustos tarihinden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacak.

BAKAN GÖKTAŞ NE DEDİ?

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları sürdürdüklerini söyleyen Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda ağustos ayı için toplam 6,5 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz."


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