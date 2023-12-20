‘KYK yurtlarındaki tek sorun asansör değil’

Yayınlanma: 20.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.12.2023 - 04:00

“Tek sorun asansör değil” diyen Akıncı şöyle devam etti: “Öğrenci popülasyonunun çok yoğun olduğu üç büyük ilde barınma sorunu ciddi boyutlara ulaştı. Yurtlardaki nitelik sorunu hâlâ devam ediyor. Bunu maalesef asansör facialarında defalarca gördük. Çalışma ortamı yetersiz, altyapı eksiklikleri var. İnternet erişimi sorunu olan yurtlar var. Yemekler maalesef gerek nitelik gerekse kalori ihtiyacını karşılaması açısından yeterli değil. Öğrenciler bu konuda çok ciddi yakınmalarda bulunuyorlar.”

KYK yurtlarında başlatılan “manevi danışmanlık” adı altında Diyanet’e bağlı din adamlarının yurtlarda görev yaptığı sisteme tepki gösteren Akıncı, “Öğrencilerin öğrenim hayatından kaynaklı olarak yaşadığı sorunlara çözüm getirebilecek olanlar ancak alanında uzman psikologlar ve sosyologlardır” dedi.