AKP'li Erdoğan KYK'de porsiyonların küçülmesini böyle savundu: Peygamberimiz de mideyi boş bırakırdı

16 Ekim 2021 Cumartesi, 00:43

Kanal 42 TV'de yayınlanan Sümen Altı programına konuk olan 25. ve 26. dönem AKP Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, gazeteciler Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül'ün sorularını yanıtladı. Erdoğan, ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunurken, doğal gaz, elektrik ve akaryakıta muhalefetin büyüttüğü ve sürekli dile getirdiği kadar bir zam gelmediğini savundu.

KYK yurdundaki yemek porsiyonlarının küçülmesi ile ilgili “Porsiyonların küçültülmesinde ise peygamber efendimiz ‘midenin 3’te 1’ine sıvı, 3’te 1’ne yiyecek, 3’te 1’ini ise boş bırakın’ diyor” dedi.

AKP'li Erdoğan, KYK yurdunda porsiyonların küçülmesini böyle savundu: Peygamber efendimiz de mideyi boş bırakın der — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 15, 2021

‘İSRAF EDİLMEMESİ İÇİN PORSİYONLAR KÜÇÜLTÜLMÜŞ OLABİLİR’

Programda KYK yurdundaki yemek porsiyonlarının küçülmesi gündeme geldi. Erdoğan konuyla ilgili “Öğrencilerimiz anne ve babalarından ayrı olunca duygusal takıldıklarını düşünüyorum. Gençler bizim geleceğimiz. Porsiyonların küçültülmesinde ise peygamber efendimiz ‘midenin 3’te 1’ine sıvı, 3’te 1’ine yiyecek, 3’te 1’ini ise boş bırakın’ diyor. Biz sofraya oturunca sıcağı soğuğu, çorbası yemeği, salatasını yiyoruz. Ben KYK yurdunda nasıl yemek verildiğini de biliyorum. İsraf edilmemesi için porsiyonlar küçültülmüş olabilir, bundan emin değilim. Doymuyorlarsa tekrar yemek isteyebilirler. Ben de yatılı da kaldım bunu biliyorum” diye konuştu.

'ZAMLAR MİNİ MİNİ GELMİŞTİR'

"Türkiye'de o kadar pahalı bir benzin yok. Muhalefet çok yükleniyor" diyen Erdoğan, yurttaşın şikayet emekte haklı olduğunu ancak onların dertlerine yine AKP ve Erdoğan'ın derman olacağını söyledi.

Doğal gaz fiyatlarından örnek veren AKP'li Hüsnüye Erdoğan, şöyle konuştu:

"Geçen yıl doğal gazın birim fiyatı 1.99'du, şu anda 2.33. Doğa lgaza zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir. Avrupa'ya bakıyorsunuz, İngiltere'ye vesaire… Hollanda, İsveç'te 3 kat artmış fiyatı. Elektrik ile ilgili de fiyatlar en az Türkiye'de. Avrupa ülkelerinde fiyatlar iki katı. Türkiye, pandemi sürecinde kazananlar sınıfında yer aldı. Bunun en güzel örneği de büyüme rakamları. Yahu kardeşim büyüyen bir ülkeyiz yani. Doğal gaz ve elektrik zammını muhalefetin şişirdiğini düşünüyorum. Zam yapılmıyor değil, yapılmak zorunda. Girdi neyse, bir miktar yansıması olacak. Kaleciye top gelince biraz yumuşatır ya göğsüyle, hükümet şuan aynen öyle yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ben biliyorum, onun şefkatini, merhametini, milletimize olan sevgisini, bağlılığını, sevdasını… O, topu alıp, biraz göğsünde yumuşatıyor. Taşıyamayacak hale gelince de yükü mecburen yansıtıyor"