AKP'li Hüsnüye Erdoğan: Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir

15 Ekim 2021 Cuma, 11:06

Kanal 42 TV'de yayınlanan Sümen Altı programına konuk olan 25. ve 26. dönem AKP Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, gazeteciler Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül'ün sorularını yanıtladı. Erdoğan, ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunurken, doğal gaz, elektrik ve akaryakıta muhalefetin büyüttüğü ve sürekli dile getirdiği kadar bir zam gelmediğini savundu.

"ZAMLAR MİNİ MİNİ GELMİŞTİR"

"Türkiye'de o kadar pahalı bir benzin yok. Muhalefet çok yükleniyor" diyen Erdoğan, yurttaşın şikayet emekte haklı olduğunu ancak onların dertlerine yine AKP ve Erdoğan'ın derman olacağını söyledi.

Doğal gaz fiyatlarından örnek veren AKP'li Hüsnüye Erdoğan, şöyle konuştu:

"Geçen yıl doğal gazın birim fiyatı 1.99'du, şu anda 2.33. Doğa lgaza zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir. Avrupa'ya bakıyorsunuz, İngiltere'ye vesaire… Hollanda, İsveç'te 3 kat artmış fiyatı. Elektrik ile ilgili de fiyatlar en az Türkiye'de. Avrupa ülkelerinde fiyatlar iki katı. Türkiye, pandemi sürecinde kazananlar sınıfında yer aldı. Bunun en güzel örneği de büyüme rakamları. Yahu kardeşim büyüyen bir ülkeyiz yani. Doğal gaz ve elektrik zammını muhalefetin şişirdiğini düşünüyorum. Zam yapılmıyor değil, yapılmak zorunda. Girdi neyse, bir miktar yansıması olacak. Kaleciye top gelince biraz yumuşatır ya göğsüyle, hükümet şuan aynen öyle yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ben biliyorum, onun şefkatini, merhametini, milletimize olan sevgisini, bağlılığını, sevdasını… O, topu alıp, biraz göğsünde yumuşatıyor. Taşıyamayacak hale gelince de yükü mecburen yansıtıyor"

"HER HAFTA HER ŞEYE ZAM GELİR Mİ?"

Kendisi de alışveriş yaparken fiyatların her hafta yükseldiğine şahit olduğunu dile getiren AKP'li eski vekil, "Her hafta her şeye zam gelir mi? Marketçilerin hepsini suçlamanın bir anlamı yok ama eğer bu noktada fırsatçılık yapanlar varsa da onları da buradan uyarmak istiyorum hem de merhamete gelmelerini istiyorum. Bunu kendimize yapmayalım. Acısını kendileri de çekecek. Zaten insanımıza bir miktar yükleyerek, çektiriyorlar. Market fiyatlarındaki yükselişin sebebi menfaatperestler. Öbür taraftan pandeminin getirdiği zorluklar, bindirmeler, fiyat artışları var. O da bir gerçek ama bir makul olan var bir de makul olmayan var. Her hafta pirincin, bulgurun fiyatı değişir mi yani? Markete giriyorum, ellerinde bazen etiketle gezdiklerini görüyorum. Bence ayıp ediyorlar. Bu aziz millete haksızlık ediyorlar. Bu geminin içinde hepimiz varız. Batarsak hepimiz batacağız" diye konuştu.

ANTİBİYOTİK FİYATIYLA ASGARİ ÜCRET HESABI

2001 yılındaki asgari ücretin 184 lira, bir kutu antibiyotiğin fiyatının ise 55 lira olduğunu öne süren Erdoğan, "Şimdi aynı antibiyotik 16-17 lira, asgari ücret de 2 bin 825 lira. Alım gücümüzde zayıflama var ama 2001 ile karşılaştırılamayacak kadar da asla değil. 2001'de neler çektiğimizi biliyoruz. Ekonomist değilim, ben olayların bu kadarına haizim. 2018'den sonra döviz ile ilgili manipülasyonu hepimiz gördük. Farklı güçler ekonomik yönden saldırmaya çalışıyorlar. Şimdi de yapılabilir. Bir kere yapan bir daha neden yapmasın" dedi.