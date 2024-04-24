LABEP, 23 Nisan’da laik ve bilimsel eğitim için MEB önünde eylem yaptı: 'Yeni nesil de onu anlayacak'

Yayınlanma: 24.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.04.2024 - 04:00

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Koordinatörü Av. Gülderen Zerrin Kavak Yıldırım, ÇEDES uygulamasının ve “seçmeli derslerin zorunlu olarak seçtirilmesinin” çocuk haklarını ihlal ettiğini söyledi.

Yıldırım’ın ardından konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Nasıl istibdattan Mustafa Kemal çıkıp Atatürk olduysa, AKP iktidarından da Atatürk’ü anlamış bir nesil çıkacaktır. Buradan MEB’e sesleniyorum; çocukların sahibi değilsiniz. Her uygulamanız anayasaya aykırıdır, öğretmenlik mesleğine hakarettir” dedi. Eylemin sonunda Atatürk’ün “Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister” sözünün yer aldığı pankart bakanlığın bahçe demirliklerine asıldı.

