'Laf atma' kavgasında bir kişiyi öldüren sanıktan pes dedirten savunma

Yayınlanma: 02.01.2024 - 16:22

Güncelleme: 02.01.2024 - 16:23

Yılbaşı gecesinde ilçeye bağlı Gülük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yılbaşı eğlencesinden dönen yabancı uyruklu Ali Rıza M. ile arkadaşları, ilçeye bağlı Gülük Mahallesi Bulut Sokak üzerinde iddiaya göre E.M.'nin arkadaşına laf attı.

Grup arasında çıkan tartışma büyüyünce Ali Rıza M. ve K.Y. (19) bıçakla, E.M. ise (18) darp edilerek yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ali Rıza M.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, K.Y. ve E.M. ise ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu olaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, kavga sırasında yaşanan koşuşturmalar da çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın ardından gözaltına alınan K.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"VURMADIM DİYE HATIRLIYORUM"

Adliyeye sevk edilen K.Y.'nin verdiği ifade ortaya çıktı.

Olayı anlatan K.Y., "Saat 20.00 sıralarında arkadaşımız olan N.E.S.'nin evinde toplandık. Evde N. dahil ben, E.U., E.C.U., B.B., M.E., H.K. ile S.M. isimli kız arkadaşlarımız vardı. Evde yeni yıl kutlaması nedeniyle alkol aldık. Bunun dışında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadık. Gece yarısından sonra hep birlikte dışarı çıktık. Ben evlere dağılacağımızı tahmin ediyordum. Çıkmış olduğumuz eve yakın bir yer olan olay yerine geldiğimizde caddeden karşıya geçmek için ben tek başıma beklerken, benden önce geçen arkadaşlarımın bulunduğu tarafta, benden yaklaşık 100 metre kadar ileride bir kargaşa olduğu, bağırmalar ve çığlıklar gelince ben koşarak karşıya geçtim. Karşıda E.M.'nin yolun kaldırım tarafında yerde yattığını gördüm" dedi.

K.Y. şöyle devam etti:

"Ben koşarak arkadaşlarımın yanına gittim, bizden uzakta olan tanımadığım 5-6 kişilik grubun bizim üzerimize doğru ellerinde sopalar ve bıçaklarla geldiklerini görünce ben yerden aldığım taşları bu şahıslara doğru fırlattım. Yanımda bulunan arkadaşlarımdan M.E.'nin elinde bıçak olduğunu fark ettim ve bu bıçağı elinden aldım. Diğer arkadaşlarımın ellerinde herhangi bir şey yoktu. Bıçağı aldıktan sonra şahıslara doğru koştum, şahıslar beni görünce kaçmaya başladılar. Biraz uzaklaştıktan sonra durdular, ben yanlarına gittiğimde elinde sopa bulunan, karanlık olması nedeniyle yüzünü göremediğim ancak beyaz bir üst giysi bulunan şahıs bana sopa ile vurmaya başladı.

Ben sadece bana sopa ile vuran tarif ettiğim şahsa birkaç kez elimdeki bıçağı salladım. Ancak şahsa vurmadım diye hatırlıyorum. Çünkü şahsın elinde yaklaşık 2 metrelik sopa vardı. Ben tarif ettiğim şahsa bıçağı salladıktan sonra diğer şahıslar bana saldırdılar. Ben de arkadaşlarımın bulunduğu tarafa doğru kaçmaya başladım. Ben şahıslar ile kavga ederken yanımda kimse yoktu, benden 10 metre kadar geride B.B. isimli arkadaşım vardı ve bu arkadaşım karşı tarafa taş atıyordu. Bu arkadaşım dışında benim yanıma kimse gelmedi. Kavga ettiğim şahısların ayrıldıktan sonra sağ kolumdan bıçakla, sırtımdan da darp sonucu yaralandığımı fark ettim. E.C.M. isimli arkadaşım için ambulans gelmişti.

Gelen ambulans ile hastaneye gittim ve tedavim sonrası da emniyete getirildim. Ben olayda Afganistan uyruklu bir şahsın öldüğünü emniyete geldiğimde öğrendim. Benim kesinlikle öldürmek veya yaralamak gibi bir amacım yoktu, olay bir anda gerçekleşti. Ben kimseye bıçakla vurduğumu hatırlamıyorum. Hakkımda isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum. Ben bıçakla ve darp sonucu yaralanmam nedeniyle beni yaralayan şahıs ya da şahıslardan şikayetçiyim."