‘Laf attı’ iddiası ortalığı karıştırdı: Mahalleliden linç girişimi!

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde markette bir şahsın, genç kıza laf attığı iddiası ortalığı karıştırdı. Sokağa dökülen mahalleli, şahsın kaçtığı apartmanı taşladı. Çok sayıda polis ve jandarma ekibinin sevk edildiği bölgede, kalabalık tarafından linç edilmek istenilen şahıs, polis ekiplerince kurtarılarak karakola götürüldü.

İHA
Yayınlanma: 06.08.2024 - 00:31
‘Laf attı’ iddiası ortalığı karıştırdı: Mahalleliden linç girişimi!
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Olay, Kaynarca Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen şahıs markette genç bir kıza laf attı. Çevrede bulunanlar ise şahsa tepki gösterdi. 

Konunun duyulması sonrasında bölgeye gelen kalabalık, genç kıza laf attığı öne sürülen şahsı linç etmek istedi. Şahsın kaçarak girdiği bina taşlandı, camları kırıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

Olay yerine gelen polis ekipleri, kalabalığın dağılmasını istedi. Binadan çıkarılan şahıs, polis aracına götürülmek istenildiği esnada kalabalık tarafından linç edilmek istenildi. Şahsı, polis ekipleri linç edilmekten kurtardı.

Destek için bölgeye jandarma ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi. Şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.


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