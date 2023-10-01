Uzman çavuşlar kadınları taciz etti iddiası! Linç girişiminden polis kurtardı

Yayınlanma: 01.10.2023 - 16:41

Güncelleme: 01.10.2023 - 16:41

Gazete Duvar'dan Kadir Cesur'un haberine göre Van'ın İpekyolu ilçesinde Maraş Caddesi üzerinde bulunun bir restorana giden altı kişi, işletmede olay çıkardıkları gerekçesiyle dışarı çıkartıldı.

Görgü tanıklarının iddiasına göre, bu kişiler sokakta iki kadına tacizde bulundu. Çevredekilerin olaya müdahale etmesiyle birlikte, gruptakilerden biri uzman çavuş kimliğini gösterdi. Bu kişinin önce kendisine müdahale eden kişiye hakaret ettiği, ardından Vanlıları ve Kürtleri hedef alan ifadeler kullandığı ileri sürüldü.

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Tartışmanın büyümesi üzerine sokakta toplanan çok sayıda kişi, askeri personel olduklarını ileri süren personele fiziki saldırıda bulundu. 6 kişiden ikisi kaçarken kalan 4'ü darp edildi. Bir iş yerine sığınan 4 kişi içerde beklerken polis olay yerine geldi. Kalabalık, şüphelilere kelepçe takılmasını istedi, şüpheliler ise bir kez daha askeri personel olduklarını söyleyerek kelepçe takılmasına itiraz etti. Bunun üzerine kalabalık dükkana girmek istedi. Gerilimin artması üzerine polis, 4 kişiyi kelepçeleyerek gözaltına aldı. Kalabalık bunun üzerine dağıldı.