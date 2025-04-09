Laiklik Meclisi şubat ayına ilişkin laiklik ihlalleri raporunu yayımladı: ‘Karşı devrim her alanı kuşattı’

Yayınlanma: 09.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.04.2025 - 04:00

Laiklik Meclisi, şubat ayına ilişkin laiklik ihlalleri raporunu yayımladı. Raporda; ihlaller 101 kapsamlı başlıkta kaydedildi. Karşı devrimin yargı, eğitim ve toplumsal yaşamı kuşattığı vurgulanırken; “Veriler, yargı ve ordu dahil olmak üzere devlet kurumlarındaki dönüşümün tehlikeli boyutlarını gözler önüne sermektedir. Karşı devrim hamlesi, emperyalizm ve onunla birebir bağlantılı laiklik karşıtı gerici işleyiş, giderek daha bütünlüklü ve tehlikeli bir biçimde hızlanarak sürdürülmektedir” denildi.

Laiklik Meclisi, şubat ayına ilişkin laiklik ihlalleri raporunu yayımladı. Raporda; şubat ayında tespit edilen laiklik ihlalleri 101 kapsamlı başlıkta kaydedildi. Raporun sunuş kısmında karşı devrimin, emperyalizmle işbirliğini arttırdığını ve laiklik ihlallerinin yargıdan eğitime, eğitimden toplumsal yaşama kadar yayıldığı vurgulandı.

CUMHURİYETE ‘DEVRİ SABIK

Raporun sunuş kısmında; “Siyasi iktidar ile yakın çevresi tarafından cumhuriyeti ve değerlerini adeta ‘devri sabık’ olarak niteleyen ‘Yeni Türkiye’ söylemleri, laik cumhuriyeti gayri meşru ilan ederek, ona sahip çıkan yurttaşlara göz dağı vermeyi hedefleyen ifadeleri şubat ayı raporumuzda yer almaktadır. Şubat ayındaki yargı kararları, laik hukukun tamamen hiçe sayılarak, siyasi iktidarın ‘yeni hukukunun’ işletildiğini ortaya koyarken, gerici çevrelerin siyasi iktidarla birlikte ‘yeni anayasa’ dayatmasını taşıdığı düzey, ülkemizin karşı karşıya olduğu tehlikenin yakıcılığını göstermektedir” denildi.

‘KARŞI DEVRİM İLE GERİCİLİK HIZLA BÜTÜNLEŞİYOR’

“Şubat ayı raporumuzda yer alan veriler, yargı ve ordu dahil olmak üzere devlet kurumlarındaki dönüşümün tehlikeli boyutlarını gözler önüne sermektedir” denilen raporda; “Karşı devrim hamlesi, emperyalizm ve onunla birebir bağlantılı laiklik karşıtı gerici işleyiş, giderek daha bütünlüklü ve tehlikeli bir biçimde hızlanarak sürdürülmektedir” ifadeleri kullanıldı. Raporda; yargıdan siyasete, siyasetten eğitime, eğitimden orduya uzanan geniş yelpazedeki laiklik ihlalleri tek tek sıralandı.

MADIMAK KATLİAMI FAİLLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Raporun yargı bölümünde 27 Şubat’ta Madımak Katliamı faillerinin tahliye olması yer aldı. Madımak Katliamı davasında idam cezası alan ve daha sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilen 23 kişiden 17’si tahliye edildi. Aynı zamanda Madımak Katliamı faillerinden 6 kişinin de tahliye edilmesi için başvuruların yapıldığı öğrenildi.

HÜDA PAR’IN ÇALIŞTAYI GENİŞ ŞEKİLDE YER ALDI

Hizbullah terör örgütünün siyasi devamı olarak bilinen HÜDA PAR’ın 15-16 Şubat’ta Diyarbakır’da düzenlediği ve ulus devlet yapısının tasfiyesinin talep edildiği “Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı” geniş bir şekilde yer buldu. Söz konusu çalıştaya; Çalıştaya eski AKP milletvekilleri Mehmet Metiner, Sait Yüce, Abdurrahim Akdağ, Orhan Miroğlu; Eski AKP Diyarbakır İl Başkanı Av. Muhammed Akar, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, eski HDP Milletvekili Altan Tan katıldı.

GAZETEMİZİN HABERLERİ DE RAPORDA YER ALDI

Raporda Gazetemiz Cumhuriyet’in gündeme getirdiği laiklik ihlallerine de geniş yer verildi. Raporda yer alan Gazetemiz Cumhuriyet’in haberleri şunlar oldu:

* Hizbullah terör örgütünün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yapılanması olan Peygamber Sevdalıları Platformu; bakanlığa bağlı okullarda siyer (İslamlık elçisinin yaşamı) yarışması düzenledi. Bakanlık ile platform arasında bu yarışma için protokol imzalanırken, protokolde okul müdürlerinin yarışma için derslik ve konferans salonlarını hazır bulundurması ve platformun belirlediği isimlerin okullara girmesi sağlandı.

* Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın imzasıyla kamu kurumlarında Kuran kursu eğitimlerine yönelik yazı gönderdi. Yazı üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı yıldırım hızıyla harekete geçti ve defterdarlıklarda hazırlıklara başlandı.