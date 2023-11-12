Laiklik ve Özgürlük için Kadın Mitingi yapıldı: Özgür ve laik yaşayacağız

Yayınlanma: 12.11.2023 - 18:21

Güncelleme: 12.11.2023 - 18:21

Miting alanında konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, "Kadınlar her gün erkekler tarafından öldürülüyor. Öldürülen kadınlara ileri geri konuşarak suçlu göstermeye çalışıyorlar. Söylemleriyle öldürülen kadınların anılarına dahi saygı duymuyorlar. Kadınlar yaşama tutulmaya çalışırken kadınları yaşatan 6284 sayılı kanunla ilgili konuşmalar yapıyorlar. Ancak sözümüz olsun, biz sizi tüm meydanlardan da tarihten de ayıklayacağız" dedi.

NAFAMIZA GÖZ DİKTİLER

"3 kuruşluk nafakamıza göz dikiyorlar" diyen Ataselim, "Özgürlüklerimize yönelik eşitlik haklarımıza yönelik ne yasal düzenleme varsa kazandığımız saldırıyorlar. Yıllar evvel Medeni Kanun’dan ailenin reisi erkektir sözünü çıkarttık, şimdi amaçları onu geri getirmek. Ne ailenin, ne hayatımıza ne de ülkenin başına bir reis getirtmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

HAKLARIMIZA SALDIRIYORLAR

Genç Feministler Federasyonu Temsilcisi Güneş Akşahin de, "Bir gün kız çocukları evlenebilir diyorlar, bir gün gerekirse kız çocukları için aylık okul açarız diyorlar. Öbür gün 6284'ü ayıklayacağız diyorlar. Diğer gün medeni kanuna saldırıyorlar. Kadınlar öldürülürken, kadınları yaşatmak yerine haklarına saldırmak için ittifak oluşturmuş durumdalar. Ancak onların karşısında mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

ADALETSİZ DÜNYANIN SONU GELECEK

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav ise, "Bu kadar bastırmaya, sindirmeye çabalarına cevabımız yeni örgütlenme alanları açmak oluyor. Bu adaletsiz dünyanın sonunu getireceğiz. Mücadeleye devam, yaşasın dünyanın dört bir yanında mücadele eden tüm kadınlar" ifadelerini kullandı.

Mitingte gezi tutukluları Mine Özerden ve Çiğdem Mater'in cezaevinden mesajları okundu. Mine Özerden mesajında "Bilmez mi insan içinde iyiyi doğruyu güzeli? Aklının kabul ettiğini etmediğini. Anlamlar tek kelimeye hapsedildiğinde tehlike görünmez olabiliyor. Laikliğin özgürlüğün ne olduğunu fısıldamalıyız. Böylece yüzde 99.9 bir arada durabiliriz diye düşünüyorum. Yüzde 0.1 kırdıramaz birbirimize. Türümüzün tüm cinslerine selam olsun" dedi. Çiğdem Mater ise, "Sevgili kadınlar, hep birlikte alanları, meydanları, geceleri terk etmeyeceğimiz zamanların umuduyla Bakırköy'de umutsuzluğa kapıldığım zamanlarda o şahane kalabalıkları anımsıyorum" dedi.

Fotoğraflar: Vedat Arık