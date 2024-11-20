Lara Sahili’nin kiralanması mahkemelik olacak

Yayınlanma: 20.11.2024 - 15:30

Güncelleme: 20.11.2024 - 15:33

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis’inin Belediye mülkiyetinde bulunan Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’ndeki Lara Sahili’nde 156 dönümlük 30 yıllığına kiralanması oy çokluğu ile kabul edildi. CHP’li meclis üyeleri öneriye evet derken, AKP ve MHP’li meclis üyeleri ret oyu verdi. Daha önce Aralık 2023 tarihinde meclis gündemine alınan öneri, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine geri çekilmişti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kararla ilgili eleştirilere, "Bu proje Konyaaltı Sahili gibi olmayacak. Yani belediye bütçesiyle yapılıp, sonra birine işlettirmeyeceğiz. Yap- işlet- devret modeliyle hayata geçirilecek. Detaylarını hepiniz öğreneceksiniz" yanıtını verdi.

BALKAN: KARAR KAMUDAN YANA DEĞİL RANTTAN YANA BİR TERCİHTİR

Diğer taraftan Eski Antalya Barosu Başkanı avukat Polat Balkan, kararı yargıya taşıyor. Balkan, yürütmeyi durdurma davası açma nedenini “ Burası Antalya’nın en değerli sahillerinden biri. Halktan yana sosyal demokrat bir anlayışa sahip olduğunu iddia edenler Lara Sahili’ni ticari ilişkilere kurban etmemeli. Büyükşehir Belediyesi kamu kaynaklarını kullanarak, az bir maliyetle halka ekonomik olarak avantajlı bir hizmet, günübirlik tesis hizmeti sunabilir, bu halkçı bir tercihtir ancak bunun yerine sahildeki 156 dönümlük alanı ihale yoluyla 30 yıl süreyle kişilere ya da şirketlere üs hakkı tanımak suretiyle piyasanın acımasız ilişkilerine terk etmeyi tercih ediyor. Bundan en büyük zararı halk görecektir. Bu kararda herhangi bir kamu yararı bulunmamaktadır” dedi. Balkan, bölgede daha önce Lara Kent Parkı için Antalyalılar’ın mücadele verildiğini hatırlatarak, “Kaygım, bu araziyi ihale ile alanlar daha sonra Kent Parkı’na ilişkin de bir proje geliştirirse, verilen bir mücadelenin kazanımının da heba olmasıdır” dedi.

Polat, Lara Sahili’nin daha önce Menderes Türel döneminde benzer bir şekilde ihaleyle kiralanarak üs hakkının verilmek istendiğini de hatırlatarak “ Antalya Büyükşehir Belediyesi, adeta Sayın Türel’in bir takipçisi gibi onun projelerini devam ettiriyor. Bu anlamda Muhittin Böcek’in Menderes Türel’den bir farkı kalmadığını düşünüyorum” dedi.

YEREL SEÇİMLERDEN ÖNCE BÖCEK'İN SEÇİM VAATLERİ ARASINDAYDI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 31 Mart yerel seçimlerinden önce Lara Sahil Yaşam Parkı’nı projeleri arasında saymış, “Lara sahili, plajlar, sosyal tesis alanları, çocuk oyun alanları, spor sahaları, bisiklet yolu, koşu parkurları ve 55 bin m2’lik yeşil alanlar ile halkın kullanımına açılacak. Eşsiz kumsalı ve mavi denizi ile tüm Antalya’da olduğu gibi Lara Sahili de en güzel ve en yeni haliyle hizmete sunulacak” açıklaması yapılmıştı. Ancak yöntem konusunda yani, projenin üs hakkının ihaleye verilerek mi yoksa belediye tarafından mı hayata geçirileceği konusunda bilgi verilmemişti.

BÖCEK, TÜREL'İ KONYAALTI SAHİLİ'NİN KİRALAMASINDA ELEŞTİRMİŞTİ

Muhittin Böcek, kendisinden önce Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yap- işlet- devlet modeliyle Alkoçlar Otelcilik ve Turizm A.Ş’ye kiraladığı Konyaaltı Sahil projesinde kamunun zarara uğratıldığını öne sürerek kendisinden önceki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e ağır eleştiriler yöneltmişti.

KARARIN ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİN TAŞIDIĞI HUKUK RİSKLER

Hukuk Müşavirliği’nin ihaleye konu olacak parsellerle ilgili davalar hakkında uyarılarda bulunduğu raporlara göre, davaya konu olan parseller belediye tarafından ihale edildikten sonra parselasyon ya da imar planları idari yargı tarafından iptal edilir ise, ABB hem ihaleyi alan kişilere hem de taşınmaz üzerinde hak sahibi olan kişilere milyonlarca lira tazminat ödemek zorunda kalabileceği de konuşuluyor.