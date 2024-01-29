Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Mersin'de lastiği patlayıp demir bariyerlere çarpan otomobildeki Kübra Öge (29) öldü, 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 29.01.2024 - 14:08
Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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Feci kaza, TEM Otoyolu Tarsus Yeni Organize Sanayi kavşağında meydana geldi.

Adana'dan Mersin'e doğru giden Ömer Aslan yönetimindeki 33 AVK 97 plakalı otomobili, lastiği patlayınca kontrolden çıkıp yolun sağındaki bariyerlere çarptı.

Kazada, otomobildeki Kübra Öge hayatını kaybederken, sürücü Ömer Aslan ile Sevgi Yaren Elçi ve Abdullah Öge yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.


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