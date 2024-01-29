Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Mersin'de lastiği patlayıp demir bariyerlere çarpan otomobildeki Kübra Öge (29) öldü, 3 kişi yaralandı.
Feci kaza, TEM Otoyolu Tarsus Yeni Organize Sanayi kavşağında meydana geldi.
Adana'dan Mersin'e doğru giden Ömer Aslan yönetimindeki 33 AVK 97 plakalı otomobili, lastiği patlayınca kontrolden çıkıp yolun sağındaki bariyerlere çarptı.
Kazada, otomobildeki Kübra Öge hayatını kaybederken, sürücü Ömer Aslan ile Sevgi Yaren Elçi ve Abdullah Öge yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolcuya övgü!
- Saray yeni anayasa için kılıf buldu!
- 16 Temmuz devleti!
- Kar İstanbul'a ulaştı
- Saadet'ten İmamoğlu'na 'sert' eleştiri
- Erdoğan'a şehrin 'hediye' edilmesini istedi
- Kilise saldırganları yakalandı!
- Livaneli: Aradan 30 yıl geçti ama...
- CHP'de 'Çankaya' bildirisi
- Derede kadın cesedi bulundu: Yakınları cenazeyi almadı