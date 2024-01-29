Mersin'de terör operasyonu: 1 gözaltı

Mersin'de PKK/KCK-YPG-PYD silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 29.01.2024 - 10:47
Mersin'de terör operasyonu: 1 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince PKK/KCK-YPG-PYD silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik koordineli çalışma yapıldı.

Terör örgütünün Suriye yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiğine yönelik hakkında bilgiler elde edilen A.A., Akdeniz ilçesindeki adresinde operasyonla gözaltına alındı.

A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.


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