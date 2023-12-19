Lastik bot içerisindeki 51 kaçak göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bot içerisindeki 51 kaçak göçmen kurtarıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun arızalanması nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisine ulaşıldı.
Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-7) tarafından lastik bot içerisindeki 51 kaçak göçmen kurtarıldı.
Kurtarılan kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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