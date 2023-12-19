Lastik bot içerisindeki 51 kaçak göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bot içerisindeki 51 kaçak göçmen kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 09:50
Lastik bot içerisindeki 51 kaçak göçmen kurtarıldı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun arızalanması nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-7) tarafından lastik bot içerisindeki 51 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


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