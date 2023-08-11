Lastik değişimi sırasında zincirleme kaza: 2 ölü, 9 yaralı

Yayınlanma: 11.08.2023 - 07:34

Güncelleme: 11.08.2023 - 07:34

Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy gişeler yakınlarında saat 22.20 sıralarında İstanbul’dan Aksaray’a tarım işçisi olarak giden Ferdi Taş (33) yönetimindeki otomobilin lastiği patladı.

Ferdi Taş ile araçtakiler patlayan lastiği değiştirmek için araçtan indi. Bu sırada Hüseyin Büyük (42) yönetimindeki 01 ABV 283 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Deliaslan (25) yönetimindeki otomobil, lastiği değiştirilen park halindeki otomobile ve orada bulunanlara çarptı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Zincirleme kazada sürücülerden Mehmet Deliaslan ile yanında bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan 20 yaşlarında bir erkek yaşamını yitirdi.

Diğer sürücü Ferdi Taş, yanındaki Havin Taş (14), Muharrem Taş (19), Narin Taş (9), Bektaş Taş (7), Mahsuni Ateş (29), Tekin Eşme (25) ve Bektaş Taş (7) ile diğer araç sürücüsü Hüseyin Büyük yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 9 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

"ÜÇ ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ"

Yaralı sürücü Ferdi Taş'ın başka bir araçta bulunan ağabeyi Umut Taş, ''Biz İstanbul'dan Aksaray'a tarlada çalışmak için üç araçla geliyorduk. Kardeşimin aracı bizden biraz öndeydi. Lastiği patlamış. Beni arayıp 'ağabey lastiğim patladı' dedi. Biz onların bulunduğu yere yaklaştığımız sırada kazayı gördük. Bizimkiler lastiği değiştirirken bir araç çarpmış. Ardından diğer araç çarpmış. Üç araç birbirine girdi" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.