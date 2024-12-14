Lastik tamiri faciaya dönüşüyordu: İşçiler ölümden döndü!

Yayınlanma: 14.12.2024 - 12:00

Güncelleme: 14.12.2024 - 13:15

Balıkesir, Gönen'de iki çalışan, bir aracın lastiğini tamir edip şişirmeye çalışıyordu. Bir anda meydana gelen patlama panik yarattı.

Patlama, iş yerindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, lastiği şişirmeye çalışan çalışanların bir anda yaşanan patlama karşısında hızla geri çekildikleri görülüyor. Şiddetli patlamaya rağmen şans eseri kimsenin yaralanmaması, büyük bir tehlikenin ucuz atlatılmasını sağladı.

NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Olay, iş yerinde kısa süreli paniğe neden olurken, patlamanın kesin nedeni henüz belirlenemedi.