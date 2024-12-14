Lastik tamiri faciaya dönüşüyordu: İşçiler ölümden döndü!

Balıkesir’in Gönen ilçesinde Oto Sanayi Sitesi’nde bulunan bir lastik tamircisinde meydana gelen lastik patlaması, iş yerinde kısa süreli paniğe yol açtı.

Lastik tamiri faciaya dönüşüyordu: İşçiler ölümden döndü!
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İHA
Yayınlanma: 14.12.2024 - 12:00

Balıkesir, Gönen'de iki çalışan, bir aracın lastiğini tamir edip şişirmeye çalışıyordu. Bir anda meydana gelen patlama panik yarattı.

Patlama, iş yerindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, lastiği şişirmeye çalışan çalışanların bir anda yaşanan patlama karşısında hızla geri çekildikleri görülüyor. Şiddetli patlamaya rağmen şans eseri kimsenin yaralanmaması, büyük bir tehlikenin ucuz atlatılmasını sağladı.

NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Olay, iş yerinde kısa süreli paniğe neden olurken, patlamanın kesin nedeni henüz belirlenemedi.


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