Lastikçilerde '25 Kasım' yoğunluğu: 'Sök tak işlemi 500 lira'

Yayınlanma: 22.11.2023 - 15:20

Güncelleme: 22.11.2023 - 15:21

Ticari araçlarda her yıl 1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında uygulanan kış lastiği zorunluluğu, meteorolojik veriler gözetilerek İstanbul Valiliği tarafından 25 Kasım’a çekildi. Karar sonrasında oto lastikçilerinde yoğunluk oluştu.

Ticari araç sahipleri ve şoförleri sabah erken saatlerden itibaren lastikçilerde sıra beklemeye başladı. Bayrampaşa’da bulunan bir lastikçide de yoğunluk oluştuğu görüldü.

"SÖK TAK İŞLEMİNİ 500 LİRAYA YAPIYORUZ"

Oto lastikçisi Yasin Dağcı , "Bizde yoğunluk bir haftadır sürüyor. Normalde resmiyette 1 Aralık’tı, 25 Kasım’a çekildi. 25 Kasım'a kadar ticari araçların kış lastiğinin takılması zorunlu. Şu anda yoğunluğumuz devam etmekte. Bir takım lastiğin sök tak işlemini 500 liraya yapıyoruz. Lastik almak isteyenler için ise fiyatlar adedi için bin 500 lira ile 3-4 bin lira bandına kadar çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"55 DAKİKADIR SIRA BEKLİYORUM"

Şoför Ömer Faruk Tellioğlu, "55 dakikadır sıra bekliyorum, 30 dakika daha sürecek gibi gözüküyor. Kış lastiği uygulaması 25 Kasım olarak belirlendiği için tabi çok kısıtlı bir zaman var. Pazar günü de malum meteorolojinin açıkladığı verilere göre kar yağışı olacağı beklenmekte, biz de bu sebeple hem can güvenliği hem trafik güvenliği açısından bir an önce lastiklerimizi değiştirme arzusundayız ve sıra beklemekteyiz" dedi.Filo kiralama firması yetkilisi Serhat Yılmaz, "Pazar günü kar yağacağından dolayı, sürekli de uzun yol yapıyoruz bu sebeple değişim için geldik. Biraz geçe bıraktık. Biz filo firmasıyız, anlaşmamız vardı burayla randevulu şekilde fakat randevumuz olmasaydı en az 2-3 saat sıra bekleyecektik" şeklinde konuştu.

OTOGARDA DA YOĞUNLUK YAŞANDI

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda da şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığı yapan otobüs şoförleri, kış lastiğine geçiş için sıraya girdi. Otogarın peron bölümünün alt katında yer alan oto tamircisi ve lastikçilerin olduğu bölüme gelen otobüsler, katta yoğunluk oluşturdu.

"YOLA GİDECEKTİM KIŞ LASTİĞİ OLMADIĞINDAN İPTAL ETTİM"

Otobüs şoförü Cüneyt Saçaklıoğlu, "Aralık’ta olduğunu bildiğim için daha geniş davranıyordum. Dün akşam bir yola gidecektim kış lastiklerim takılı olmadığı için iptal ettim. Misafirlerimizin canı da, kendi canımız da önemli. Otogarda yoğunluk illa ki var. Önümüz kış, kış turizmi de başlamak üzere, Uludağ olsun, Kartepe olsun. Turizme katılacak tüm arkadaşlarımız illa ki yoğunluk oluşturuyorlar. Ben 1.5 saattir bekliyorum. Turizm taşımacılığı yapıyorum, bu kararın çok doğru olduğuna inanıyorum" dedi.