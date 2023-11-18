Seks oyuncakları araştırması: İnsan bedenine mikroplastik salıyor

Yayınlanma: 18.11.2023 - 12:48

Güncelleme: 18.11.2023 - 12:48

Appalachian State ve Duke Üniversitelerinden Amerikalı araştırmacılar, seks oyuncaklarındaki mikroplastiklerin varlığını analiz etti. Endişe verici sonuçlara göre, seks oyuncakları, insan vücuduna zararlı mini nano ve mikroplastik parçacıkları salıyor.

Araştırmada, oyuncakların kullanıldığında gerçekte ne kadar mikroplastik salındığını bulmak için bir aşındırma makinesi kullanıldı. Bu makinede bir ağırlık, oyuncağın plastik bir örneğine bastırıyor. Örnek daha sonra dönen bir cam eğe üzerine bastırıldı. Aşınan plastik parçacıklar toplanarak daha sonra analiz edildi.

Araştırmada, çeşitli seks oyuncakları, çift vibratörler ve yatık vibratörler analiz edildi. En az zararlı mikroplastik aşınma, vücuda yerleştirilmeyen seks oyuncaklarında, yani yatarak kullanılan vibratörlerde bulunduğu ortaya çıktı. İkinci sırada, vücut içinde hem klitoral hem de vajinal stimülasyon sağlayan çift vibratörler yer aldı. En tehlikeli mikroplastik aşınma ise vücuda yerleştirilen seks oyuncaklarında görüldü; mikroplastik aşınmanın çoğu vücutta kaldığı tespit edildi.

Seks oyuncaklarında tehlikenin sadece mikroplastik ve nano parçacıklarından gelmediği belirtildi. Aynı zamanda test edilen tüm seks oyuncaklarında "endokrin bozucular" olarak bilinen ve normal hormon aktivitesini etkileyebilen veya bozabilen ftalatlar da bulundu. Test edilen seks oyuncaklarında "tehlike uyarılarını aşan" konsantrasyonlarda mevcuttu.

FTALAT

Ftalatlar, ya da ftalat esterleri, ftalik asit esterleridir ve genellikle esnekliklerini artırmak için plastiklere eklenir. Sert plastik olan polivinilklorürü esnek plastiğe çevirmede kullanılırlar. Plastiklere eklendiklerinde uzun polivinil moleküllerin birbirleri üzerinde kaymasına izin verirler. Bunlar örneğin kablolarda, filmlerde, zemin kaplamalarında, hortumlarda, duvar kağıtlarında, spor ve eğlence eşyalarında kullanılmaktadır.

Mikroplastiklerin satışı AB'de yavaş yavaş yasaklanıyor. Diğer şeylerin yanı sıra sim zaten tamamen yasaklanmışken, önümüzdeki birkaç yıl içinde diğer ürünler de bunu takip edecek. Yasak, kullanım sırasında açığa çıkmaları halinde mikroplastiklerin eklendiği ürünler için de geçerli olacak.

Mikroplastik aşınmayı arttırdığı tespit edilen seks oyuncakları için de gelecekte bir satış yasağı uygulanıp uygulanmayacağı henüz belli değil.