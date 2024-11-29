Lavabo açıcısı yüzüne patlayan kadının hayatı karardı

Yayınlanma: 29.11.2024 - 10:32

Güncelleme: 29.11.2024 - 10:32

Eskişehir’de yaşayan 43 yaşındaki 4 çocuk annesi Alev Akyol, Kurban Bayramı arifesinde satın aldığı lavabo açıcı kimyasalın patlaması sonucu ağır yaralandı. Akyol’un yüzünde, kafasında ve vücudunun bazı bölgelerinde 2’nci ve 3’üncü derece yanıklar oluştu. Maddi ve manevi olarak zor günler geçiren Akyol, yetkili firmalardan zararının karşılanmasını talep etti ancak olumlu bir sonuç alamadı.

"LAVABO AÇICI YÜZÜME PATLADI"

Olay, 15 Haziran’da BİM marketten alınan bir toz lavabo açıcı ile meydana geldi. Akyol, kimyasalı lavaboya döktükten sonra üzerine sıcak su eklediği sırada ani bir patlama yaşandı. Tavana sıçrayan kimyasal, Akyol’un yüzüne ve vücuduna temas ederek ciddi yanıklara yol açtı. Akyol, doktorların yanık izlerinin kalıcı olacağını söylediğini belirtti.

"3 AY İNSAN İÇİNE ÇIKAMADIM"

Yaşadığı olayın ardından psikolojik olarak da büyük bir yıkım yaşadığını söyleyen Akyol, şunları dile getirdi:



"Kullanma talimatına uygun şekilde davrandım. Ancak kimyasal yüzüme doğru patladı. 3 ay boyunca insanlar içine çıkamadım. Çalıştığım temizlik işlerine gidemez hale geldim. Şimdi sıcak suyu bile kullanırken korkuyorum. Bu ürün hayatımı kararttı."

"NE SATICI NE ÜRETİCİ SORUMLULUĞU ÜSTLENDİ"

Akyol, zararının karşılanması için BİM ve ürünün üretici firmasıyla iletişime geçtiğini ancak her iki tarafın da sorumluluğu birbirine attığını belirtti. "Hastane masraflarımız ve işe gidemediğim günlerin karşılanmasını istedik ama sonuç alamadık. Artık hukuki yollara başvurmak zorunda kaldım," dedi. Akyol, aynı ürünün halen satıldığını ve benzer bir olayın başka birinin başına gelmesinden endişe ettiğini de sözlerine ekledi.

Evinin kirasını devlet yardımlarıyla karşılayan ve dört çocuğunun ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan Alev Akyol, yetkililerden destek beklediğini ifade ederek, "BİM’den aldığım bir lavabo açıcısı hayatımı kararttı," dedi.