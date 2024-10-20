Lavabodayken veli toplantısı sona erdi, okulda mahsur kaldı

Mersin'de bir lisede veli toplantısına katılan Suphi Tuzun (55), lavaboya gittikten sonra okulun kapısı kapatılınca yaklaşık 1 saat mahsur kaldı.

Lavabodayken veli toplantısı sona erdi, okulda mahsur kaldı
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DHA
Yayınlanma: 20.10.2024 - 20:11

Olay, merkez Toroslar ilçesinde Çağdaşkent Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

Okulda düzenlenen veli toplantısına katılan Suphi Tuzun, konferans salonundan ayrılarak lavaboya gitti. Tuzun’un lavaboda olduğu sırada toplantı sona erdi.

Velilerin ve öğretmenlerin okuldan ayrılmasının ardından kapılar kilitlendi. Suphi Tuzun, okulda kimseyi göremeyince toplantının bittiğini düşünerek binayı terk etmek istedi.

Çıkış kapısına yönelen Suphi Tuzun, kilitli olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine okula itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayı haber alan okul yetkilileri de liseye geldi. Tuzun’un yeri tespit edilerek kilitli kapı açıldı.

Okul binasından çıkan Suphi Tuzun, "Okulu kapatmadan önce 'Kimse var?' mı diye bağırmanız gerekiyor. Ben lavabodaydım. Havadan mı girdim" diye tepki gösterdi. 


Etiketler: #veli #toplantı #okul

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