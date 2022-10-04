Lay’s Yenileyici Tarım projesi Konya'da hayata geçirildi

04 Ekim 2022 Salı, 04:00

PepsiCo bünyesindeki Lay’s, PepsiCo Vakfı desteği ve Anadolu Meraları işbirliğiyle toprakta kimyasal girdileri büyük ölçüde azaltan onarıcı/yenileyici bir tarım modeli başlattı. Konya’da hayata geçirilen Lay’s Yenileyici Tarım projesinde ilk hasat gerçekleştirildi.

Proje ile özellikle toprakta kullanılan kimyasal girdi oranının önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor. Projenin uygulandığı uygulama arazisinde bitki besleme ve koruma yöntemlerinde kullanılan girdiler, konvansiyonel üretime oranla, patateste yaklaşık yüzde 70, mısır, ayçiçeği ve şeker pancarında ise yaklaşık yüzde 20 oranında azaltıldı.

Yeşil gübreleme, kompost özütü, kapalı sulama sistemi, entegre mücadele yöntemleri, tozlaştırıcı desteği gibi yenileyici tarım uygulamaları kullanılarak hayata geçirilen modeli değerlendiren Anadolu Meraları Eş Kurucusu Durukan Dudu, “Tüm dünyada bir yandan iklim kriziyle gerçekten mücadele etmek, bir yandan da insanlığa besleyici gıda sunabilmek zorundayız” diye konuştu.

“Onarım çağı”na geçmenin bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Durukan Dudu, bu modeldeki üç temel stratejilerini “yeni tarım pratiklerini proje içinde bizzat yapmak, anlatmak ve göstermek”, “Karşılıksız finansal destek” ve “Ekolojik onarımı bilimsel olarak raporlamak” olarak özetledi.

PepsiCo Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Esra İren ise öncü oldukları bu modelin çiftçi ve kurumlara ilham olmasını istediklerini dile getirerek şöyle devam etti:

“Sürdürülebilir bir gıda sistemi oluşturmayı kurumlar ve şirketlerin de ötesinde ortak bir mesele olarak görüyoruz. Bu anlayışla bu konudaki işbirliklerinin artması gerektiğine inanıyoruz.”