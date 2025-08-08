Leman Dergisi Yazı İşleri Müdürü Özdemir’in tutukluluğunun devamına karar verildi!

Haftalık karikatür ve mizah dergisi LeMan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, yurt dışından dönmesinin ardından tutuklanan derginin Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir’in aylık tutukluluk incelemesi duruşmasında tutukluluk halinin devamına karar verildi. Özdemir'in savunmasında “Ben o sırada görev başında olsaydım dinimizi istismar eden İslam ile uyuşmayan olmayan bir şeyi bahane ederek Leman'ı kollamak adına yayınlanmasına onay vermezdim. Tutuklanmada suçun şahsilik ilkesinin ve mağduriyetimin giderilmesi adına tahliyemi talep ederim” dediği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, derginin 26 Haziran tarihli sayısındaki bir karikatürde Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edildiği ve bu çizim ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçunun işlendiği iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında Doğan Pehlevan, Ali Yavuz, Zafer Aknar, Cebrail Okçu, Aslan Özdemir ve Mehmet Tunçay Akgün hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Gözaltına alınan ve Emniyet ifadelerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne getirilen Pehlevan, Yavuz, Aknar ve Okçu savcılık ifadeleri alınmadan dosya üzerinden tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş ve İstanbul Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği’nde sorgulanan dört kişi tutuklanmıştı.

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabındaki konuya ilişkin açıklamasında “Yurt dışında bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" demişti. Yurt dışından dönen derginin Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir, havalimanında gözaltına alınmış ve çıkarıldığı İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nce “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

"BEN O ÇALIŞMAYI YAPMADIM. ŞEHİR DIŞINDAYDIM. ÇALIŞMADA BULUNMADIĞIM HALDE BEN DE DOSYAYA DAHİL EDİLDİM."

Özdemir’in avukatlarına haber verilmeden yapılan aylık tutukluluk incelemesi duruşmasında ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Özdemir, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nce gerçekleştirilen duruşmada, “Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Ben o çalışmayı yapmadım. Şehir dışındaydım. Çalışmada bulunmadığım halde ben de dosyaya dahil edildim. Tatilimi yarıda kesip ülkeme dönerek adalete katkıda bulundum. Ben o sırada görev başında olsaydım dinimizi istismar eden İslam ile uyuşmayan olmayan bir şeyi bahane ederek Leman’ı kollamak adına yayınlanmasına onay vermezdim. Tutuklanmada suçun şahsilik ilkesinin ve mağduriyetimin giderilmesi adına tahliyemi talep ederim” dedi.

“MÜVEKKİLİM PEŞİNEN CEZALANDIRILMAKTADIR”

Anka Haber Ajansı’na konuşan Özdemir’in avukatı Çağrı Çetin ise “Ceza alsalar bile yatarı olmayan, tutuklamaya dair katalog kapsamına girmeyen bir suçtan tutuklu olan müvekkilim peşinen cezalandırılmaktadır. Adli tatildeyiz, adliyede savcıların büyük bir çoğunluğu izin kullanırken iddianamenin yazılması tutuklu insanlar için hayalden ibarettir.” dedi.