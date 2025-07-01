Leman’ın gözaltı kararı verilen yöneticisi Tuncay Akgün Fransa’dan Cumhuriyet’e konuştu: '5 Filistin özel sayısı yaptık İslam’a hakaret etme amacımız olabilir mi?'

Türkiye’nin en köklü mizah dergilerinden Leman, bir köşe karikatürü üzerinden başlatılan sosyal medya linç kampanyasının ardından hem fiziki saldırıya uğradı hem de yargı eliyle hedef haline geldi.

Muhammed peygambere ait olduğu iddia edilen bir karikatürün yayımlanmasının ardından başlayan tartışma kısa sürece toplumsal bir lince dönüştü. Dergi tarafından yapılan açıklamalarda karikatürde iddia edilen türde bir içerik olmadığının altı çizilmesine rağmen bu açıklamalar dikkate alınmadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında derginin dört çalışanı gözaltına alındı.

Yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlivan ve müessese müdürü Ali Yavuz gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Gözaltı işlemleri sırasında ters kelepçeye alınan çalışanlar, yaşadıkları anları video kaydıyla kamuoyuyla paylaştı.

Öte yandan hakkında gözaltı kararı verilen Leman Dergisi’nin İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün ile Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir’in ise yurt dışında olduğu bildirildi.

Gelişmeler üzerine Cumhuriyet, hakkında gözaltı kararı bulunan derginin Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün’e ulaştı.

"BU BİLİNÇLİ BİR ÇARPITMA, BİLİNÇLİ BİR İMHA HAREKATI"

Fransa’da bulunan Tuncay Akgün, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “Bugün Özgür Özel’in Leman'la ilgili yaptığı konuşma o kadar güzel, hakkaniyetli ve içtenlikliydi ki bu çok zor zamanda bizim de yaşadıklarımıza, duygularımıza tercüman oldu” ifadelerini kullandı.

Derginin hedef alınmasının arkasında organize bir operasyon olduğunu belirten Akgün, “Bu bilinçli bir çarpıtma. Bu bilinçli bir imha harekâtı. Karikatürde peygamber tasviri yok, niyeti yok, kastı yok. Zaten köşe karikatürlerinden oluşan standart bir mizah bölümüdür. Karikatürü çizen arkadaş bile linç başladığında ne olduğunu anlayamadı” dedi.

Akgün, karikatürün İslam’ı hedef aldığı iddialarının aksine, “200 milyon insanın taşıdığı Muhammed ismi üzerinden bölgedeki Arap coğrafyasına göndermede bulunulmuş” diye konuştu.

"FİLİSTİN İÇİN YÜZLERCE ÇİZİM YAPTIK, ŞİMDİ LİNÇ EDİLİYORUZ"

Leman dergisinin yıllardır Filistin halkının haklarını savunan, İsrail’in saldırgan politikalarına karşı açık duruş sergileyen bir yayın çizgisi olduğunu hatırlatan Akgün, bu duruma özellikle dikkat çekti. Akgün, “Beş özel sayı yaptık Filistin için. Yüzlerce kapağımız, binlerce karikatürümüz var. Şimdi Filistin’i savunduğunu iddia eden bazı kesimler tarafından linç edilmek çok ağır ve acı bir çelişki” dedi.

"SALDIRILAR ORGANİZEYDİ, GÖZALTILAR CAYDIRMAYA YÖNELİK"

Leman binasına yönelik taşlı saldırılar hakkında da konuşan Akgün, “Bu bir planlı saldırıydı. Gözaltına alınan arkadaşlarımız karikatürle hiçbir ilgisi olmayan, idari görevlerde bulunan insanlar. Ters kelepçeyle alındılar” ifadelerini kullandı.

Akgün ayrıca, dünyanın dört bir yanından gazeteci ve çizerlerin kendisini aradığını ancak gelişmelerin sıcaklığı ve gözaltına alınan arkadaşlarıyla ilgilenme zorunluluğu nedeniyle birçok mesaja geri dönemediğini belirtti.

"BU BİR SUSTURMA GİRİŞİMİDİR"

Son olarak Cumhuriyet aracılığıyla kamuoyuna bir mesaj gönderen Akgün, “Leman’ın kimliğinde asla kutsal değerlere hakaret olmaz. Böyle bir niyetimiz asla olmadı” dedi.