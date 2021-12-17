LeMan'dan 'dolar' kapağı

LeMan Dergisi, dolardaki sert yükselişe kapağında yer verdi. 2018 seçimlerinde sosyal medyanın gündemine oturan AKP'linin kapakta yer alması dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2021 Cuma, 17:26
LeMan'dan 'dolar' kapağı
Abone Ol google-news

Gün içinde 17,14'e kadar yükselişinden sonra akşam saatlerinde 16,85'ten işlem görüyor.

LeMan, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararından sonra dolardaki sert dalgalanmayı kapağına taşıdı.

2018 seçimleri öncesinde sokak röportajındaki 'Laiklik elden gidiyor, irtica geliyor' sözleri ile gündeme gelen AKP'li de kapakta yer aldı. 

Kapakta, söz konusu kapakta AKP'linin 'Dolar uçiyeah' dediği görülüyor. 

LeMan'ın kapağı şöyle:


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler