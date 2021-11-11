LeMan'dan 'Mehmet Eymür' kapağı

11 Kasım 2021 Perşembe, 09:07

Eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür'ün, açıklamalar gündemdeki yerini koruyor.

Haftalık mizah dergisi LeMan, Mehmet Eymür'ü kapağında yer verdi. Kapakta bir gazetecinin Eymür'e soru sorduğu görülüyor.

Eymür, 12 Eylül’den sonra yapılan operasyonlara dair konuşmuş ve işkenceleri kabul ederek, pişmanlık duymadığını söylemişti. Eymür'ün, “Dündar Kılıç'ın size yönelik ağır suçlamaları var. İşkence yaptınız mı?” sorusuna, “İşkence sayılmaz. Zaten oraya düşmek işkence sayılır. Gözleri kapalı devamlı, küçük bir hücrede kalıyor. Oraya düşmek yeterli” yanıtı tepkilere neden olmuştu.