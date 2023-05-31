2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Erdoğan lehine tezahürat yapan çocuğa ekmek vermediği iddia edilen fırın sahibi tutuklandı

Sultangazi’de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahürat yaptığı gerekçesiyle bir çocuğa ekmek vermediği ve çocuğun yakınlarını da bıçakla tehdit ettiği iddia edilen fırın sahibi şüpheli K.Y. tutuklandı.

ANKA
Yayınlanma: 31.05.2023 - 17:53
Erdoğan lehine tezahürat yapan çocuğa ekmek vermediği iddia edilen fırın sahibi tutuklandı
Abone Ol google-news

Sultangazi'de bir fırın çalışanı, seçimden sonra ekmek almaya gelen bir çocuğa iddiaya göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attığı gerekçesiyle hakaret ederek, ekmek satmadı.

Bunun üzerine küçük çocuk yaşadığı olayı ailesine anlattı. Çocuğun babası aynı fırına konuşmaya gitti. Baba ile fırın çalışanı arasında da tartışma yaşandı. Büyüyen tartışmanın ardından fırın çalışanı bıçakla çocuğun yakınlarını da tehdit etti. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fırın sahibi şüpheli K.Y. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve 'bıçakla tehdit' suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan K.Y. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Sultangazi Çocuk fırın

İlgili Haberler

Fırından pide aldığı görüntüler servis edilen Erdoğan'ın 'koruma ordusu' gündem oldu

Fırından pide aldığı görüntüler servis edilen Erdoğan'ın 'koruma ordusu' gündem oldu
Tavuğun nar gibi kızarmasını sağlayan tüyo! Fırından çıkar çıkmaz bitiyor..

Tavuğun nar gibi kızarmasını sağlayan tüyo! Fırından çıkar çıkmaz bitiyor..
Pendik’te kaza yapan araç fırına daldı: 5 yaralı

Pendik’te kaza yapan araç fırına daldı: 5 yaralı

En Çok Okunan Haberler