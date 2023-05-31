Erdoğan lehine tezahürat yapan çocuğa ekmek vermediği iddia edilen fırın sahibi tutuklandı

Yayınlanma: 31.05.2023 - 17:53

Güncelleme: 31.05.2023 - 17:53

Sultangazi'de bir fırın çalışanı, seçimden sonra ekmek almaya gelen bir çocuğa iddiaya göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attığı gerekçesiyle hakaret ederek, ekmek satmadı.

Bunun üzerine küçük çocuk yaşadığı olayı ailesine anlattı. Çocuğun babası aynı fırına konuşmaya gitti. Baba ile fırın çalışanı arasında da tartışma yaşandı. Büyüyen tartışmanın ardından fırın çalışanı bıçakla çocuğun yakınlarını da tehdit etti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fırın sahibi şüpheli K.Y. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve 'bıçakla tehdit' suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan K.Y. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.