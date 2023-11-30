Leman'dan 'Fatih Terim Fonu' göndermesi

Yayınlanma: 30.11.2023 - 12:27

Güncelleme: 30.11.2023 - 12:27

Kamuoyunda "Fatih Terim Fonu" olarak bilinen olayda eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan tutuklandı.

Olayda her gün yeni ayrıntılar ortaya çıkarken Leman Dergisi konuyu kapağına taşıdı.

"Ponzide Röveşeta" başlığı atılan kapakta, taktik tahtasının önünde duran teknik direktörün, "Beyler sağ bek 3 milyon dolar verip 5 alacak... Stoper yüzde 40 faizle 1 milyon dolar alıp forvete paslayacak... O da 10 milyonunu 15 milyon yapacak... Anlaşıldı mı?" dediği görülürken fona adı karışan futbolculara gönderme yapıldı.