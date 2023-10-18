LeMan’dan çok konuşulacak İsrail kapağı
Karikatür ve mizah dergisi LeMan, bu haftaki kapağında Hamas ile savaşa giren İsrail’in sivillere uyguladığı insanlık dışı saldırılara yer verdi.
Haftalık karikatür ve mizah dergisi LeMan bu hafta kapağına İsrail’i taşıdı. Bir gazetecinin sorularına cevap veren İsraillinin konulduğu kapakta İsrailli “İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz” dediği, gazetecinin ise İsrail’e gönderme yaparak “Hangi hayvan fosfor bombası kullanır, hangi hayvan hastaneleri vurur ki” diye sorduğu görüldü.
İşte LeMan’ın bu haftaki kapağı:
Leman yarın#PalestineGenocide pic.twitter.com/yClcVLS7ae— Tuncay Akgün (@tuncayakgun_) October 17, 2023
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "insansı hayvanlarla" savaştıklarını söylemişti.
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