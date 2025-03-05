Levent Gültekin ile Eren Erdem arasında ‘rüşvet’ polemiği: ‘Hodri meydan ulan yalancı müptezel!’

Yayınlanma: 05.03.2025 - 22:50

Güncelleme: 05.03.2025 - 22:50

Youtube üzerinden yayın yapan gazeteci Levent Gültekin, isim vermeden dönemin CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'e yönelik iddialarda bulundu.

Gültekin, şu ifadeleri kullandı:

"Ben Kemal Bey'e gidip cumhurbaşkanı adaylığı istemişim, vermediği için bunları söylüyormuşum. Bunu diyen kişi, seçimden önce AK Parti'ye 'Bana 3 milyon dolar verin, size 90 gün boyunca her gün bir yolsuzluk dosya getireyim' diye mesaj gönderiyor. Bu mesajları ben okudum. Fakat alamadığım için burada isim veremiyorum.

Bana 90 gün boyunca 3 milyon dolar verin, 90 gün boyunca her gün bir dosya getireceğim, yolsuzluk dosyası, 2023. Bu kabul edilmeyince seçime 40 gün kala gidip ne diyor biliyor musunuz? Bana 3 milyon TL verin, bir de televizyonlarda siyasi yorumculuk garantisi verin, size bir ay boyunca her gün bir dosya getireceğim. Bunu da kabul etmiyorlar. Seçime bir hafta kala ne diyor? Bana 1 milyon TL verin, akşam saat 7 buçukta 'Adam kazandı' diye bir tweet atacağım. Çünkü CHP'de önemli bir koltuğu var ya. Böyleler, böyle insanlar."

ERDEM’DEN SERT YANIT: ‘HODRİ MEYDAN ULAN YALANCI MÜPTEZEL!’

Eren Erdem, sosyal medya hesabından söz konusu iddiayı sert sözlerle yalanladı. Erdem'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Bak Levent. Çok öfkelisin biliyorum. Çünkü benim söylediğim doğru! Cumhurbaşkanı adayı olma talebinle ilgili DELİL VE İSPAT var. Ama sen MİTOMANİ hastasısın. Ve bu söylediklerin yalan. 'Yok gördüm, yok söylediler' kılıfı ile, alenen iftira attın. Mahkemede şöyle yapacağız; Ben delilleri getireceğim; eğer sen bu dediklerini ispat etmezsen; sana ölene kadar 'namussuz, şerefsiz ve kahpe' diyeceğim. Hodri meydan ulan yalancı müptezel!

2014 SENESİNDE, Karşı Gazetesinin yayın yönetmeni olmak için benden istediğin 10.000 doları sana vermedim. O günden beri; oran buran ayrı oynuyor. Bak bir iddia daha attım ortaya. Cumhurbaşkanı adaylığı talebin gibi. Ama bunlar İSPATLI. Senin iftiran ise; tamamen algı operasyonu. Mahkemede bedel ödeyeceksin Levent! Çünkü namertsin!"