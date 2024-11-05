Ümraniye'de 4 katlı binada yangın!
Ümraniye'de 4 katlı binanın 4'üncü katında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
İstanbul'un Ümraniye ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde 4 katlı binanın 4'üncü katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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