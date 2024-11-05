Ümraniye'de 4 katlı binada yangın!

Ümraniye'de 4 katlı binanın 4'üncü katında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Ümraniye'de 4 katlı binada yangın!
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DHA
Yayınlanma: 05.11.2024 - 17:24

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde 4 katlı binanın 4'üncü katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

 

 

 


Etiketler: #Ümraniye #Bina #Yangın

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