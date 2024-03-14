Leylekler Cuma Ovası'na bu yıl iki gün erken geldi

Sinop'un Saraydüzü ilçesindeki Cuma Ovası'na baharın müjdecisi leylekler gelmeye başladı.

AA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 14:34
Leylekler Cuma Ovası'na bu yıl iki gün erken geldi
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Cuma Ovası'nda yer alan 67 leylek yuvası, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ile Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Sönmez'in yürüttüğü "Saraydüzü Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu" projesi kapsamında iki yıldır yakından takip ediliyor.

Lise Müdürü ve Proje Koordinatörü Orhan Okur şu an itibarıyla 15 leyleğin ovaya geldiğini söyledi.

İKİ GÜN ERKEN GELDİ

Yaptıkları takiplere göre ovaya bu yıl 120 civarında leylek gelmesini beklediklerini vurgulayan Okur, şöyle konuştu:

“Cuma Ovası'na geçen yıl 8 Mart'ta ilk leylek gelmişti. Bu yıl ise 6 Mart'ta geldi. Şu an için 15 civarında leylek ovamıza ulaştı. Genel olarak erkek leylekler daha önce gelir ve yuvayı onarır, bir süre sonra da dişi leylek gelerek yuvada yumurta ve yavru büyütme süreci başlar."

Okur, takılan çiplerle takibi yapılan leyleklerin baharda Afrika kıtasından Cuma Ovası'na göç ettiklerini, ovada yaklaşık altı ay konakladıklarını sözlerine ekledi.


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