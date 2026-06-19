LGBTİ+ örgütlerinin ve hak savunucularının X hesaplarına erişim engeli

Pek çok LGBTİ+ derneğinin ve LGBTİ+ hakları konusunda paylaşım yapan sivil toplum örgütünün X (eski adıyla Twitter) hesapları Türkiye'den erişime engellendi.

Aralarında 17 Mayıs Derneği, GALADER, Genç LGBTİ+ Derneği, HEVİ LGBTİ+ Derneği, Lambdaİstanbul, LİSTAG, Muamma LGBTİ+, Pembe Hayat, SPoD ve Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği’nin bulunduğu çok sayıda örgüt, X tarafından gönderilen elektronik posta ile erişim engeli kararından haberdar edildi.

Erişime engellenen hesaplar arasında İnsan Hakları Derneği, Kadının İnsan Hakları Derneği, Ankara Feminist Gece Yürüyüşü, İstanbul Feminist Gece Yürüyüşü, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi, Kuir Tıp Öğrencileri Ağı, TİP LGBTİ+ Bürosu, Antalya Biz LGBTİ+, Aralık Feminist Kolektif, Çatlak Zemin, Kuir Baykuş, Lavender, Arya'ya Ne Oldu İnisiyatifi, Queer Deer, MEF LGBTİ+, 7 Tepe 7 Renk, Pozitif Dayanışma, Velvele, TGS Kadın ve LGBTİ Komisyonu hesapları da yer aldı.

Erişim engeline konu olan hesapların büyük bölümünün LGBTİ+ hakları konusunda paylaşım yaptığı, Onur Haftası etkinliklerini duyurduğu ve 12. Yargı Paketi'nde yer alan LGBTİ+ karşıtı düzenlemelere ilişkin içerikler ürettiği belirtildi.

Hakkında erişim engeli kararı verilen hesapların kesin sayısı ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan Kaos GL'nin X hesaplarının da Haziran 2025'ten bu yana Türkiye'den erişime engelli olduğu hatırlatıldı.

X: TALEP BTK'DAN GELDİ

X'in ilgili dernek ve kuruluşlara gönderdiği bildirimde, erişim engeli talebinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından iletildiği ifade edildi.

Bildirime göre kararın dayanağını, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"un 8/A maddesi oluşturdu.

Söz konusu maddede, içeriğinin belirli suçları oluşturduğuna ilişkin yeterli şüphe bulunan internet yayınları hakkında içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı verilebileceği hükmü yer alıyor.