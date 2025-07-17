LGS'de şaibe tartışmaları: Eğitim Sen, Meclis'te komisyon kurulması çağrısında bulundu

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2025-LGS kapsamındaki merkezi sınav 15 Haziran’da yapılmış, sonuçlar 11 Temmuz’da açıklanmıştı. Sınava 1 milyon 10 bin 916 öğrenciden 963 bin 142’si katılmıştı.

Sınav sonuçlarına göre, tüm soruları doğru yanıtlayan 719 öğrenci 500 tam puan alarak birinci oldu. 719 öğrencinin tam puan alması ve sınav sorularının bir WhatsApp grubunda paylaşıldığına dair iddialar, şaibe tartışmalarını beraberinde getirdi.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gerekli inceleme ve araştırmaların yapıldığını vurgulayarak, saat 10.45’te biten sözel oturumun sorularının, hakkında soruşturma açılan biri tarafından fotoğraflanarak saat 11.57’de paylaşıldığını belirtti. Bakan, görüntülerin paylaşıldığı okuldaki 29 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını da duyurdu.

"SINAVIN İPTAL GEREKÇESİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Eğitim-İş Genel Sekreteri Seher Ergin, LGS ile ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığı’na resmi soruşturma başvurusunda bulunacaklarını açıkladı. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e çağrıda bulunan Ergin, 500 tam puan alan 719 öğrencinin hangi okullarda öğrenim gördüğünün kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi. "Şeffaflığı kamu sorumluluğu olarak görüyoruz" diyen Ergin, şu ifadeleri kullandı:

“Bakan’ın açıklamalarının aksine bu bir lütuf değil. 719 birincinin okulları nerede? Hangi öğretmenlerle bu başarıyı elde ettiler? Tüm bunların şaibe iddialarının sona ermesi için açıklanması gerekiyor. Daha önceki LGS süreçlerinde, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyuyla sınava dair raporlar paylaşılıyordu. Bu yıl ise raporun sunumu gecikti. Sınav sorularının bir şekilde paylaşılmasını, sınavın iptal gerekçesi olarak görüyoruz. Bu sorulara verilecek cevaplar, eğitimdeki derin eşitsizlikleri ve kamusal eğitimin durumunu tartışabilmek için hayati önemdedir. Ama şeffaflık olmadan bu mümkün değildir. Sayın Bakan’a çağrımızdır: Eğitimin tüm bileşenlerine ve kamuoyuna karşı sorumlusunuz."

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak da şaibe iddialarının sona ermesi için Milli Eğitim Bakanlığı ve TBMM'ye çağrıda bulundu. Irmak, "Öğrencilerin, velilerin vicdanını rahatlatmak için soruşturma komisyonunun kurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.