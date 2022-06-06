LGS sınavı sonrası hava almaya gittiği ormanda mahsur kaldı
Bursa'da Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonrası ormanlık alana yürümeye giden 14 yaşındaki genç, mahsur kaldığı yerden 2 saat süren çalışmanın ardından AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak ailesine teslim edildi.
Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nde bulunan ormanlık alan meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonrasında hava almak için ormanlık alana hava almaya giden Burak Pıtırkan (14), havanın aniden kararmasıyla birlikte su bendinin bulunduğu alanda mahsur kaldı. Pıtırkan, telefonla ailesine mahsur kaldığını söyledi. Ailesi durumu AFAD ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, Pıtırkan'ı mahsur kaldığı su bendinde 2 saat süren çalışmanın ardından kurtardı.
Pıtırkan, kendisini kurtaran AFAD ekiplerine sarılarak teşekkür etti. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan genç ailesine teslim edildi.
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