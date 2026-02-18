Libya'dan İstanbul'a gelen 2 yolcunun bagajından 20 Afrika papağını çıktı

Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul Havalimanı Gümrük ve Muhafaza ekipleri iki yolcunun bagajlarını aramak için durdurdu. Libya'dan gelen iki yolcunun bagajlarında yapılan aramalarda 20 Afrika gri papağanı ele geçirildi.

Nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (CITES) Ek-1 listesinde yer alan bu türlerin gerekli belgelerinin bulunmaması üzerine, gümrük muhafaza personellerince el konularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

Kaçak olarak yurda sokulmak istenen Afrika gri papağanları koruma altına alınırken, iki yolcu hakkında idari işlem başlatıldı.